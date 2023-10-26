https://ria.ru/20231026/trevoga-1905386683.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 26.10.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:09
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата палестинских ракет. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически на всей территории тель-авивской агломерации, куда входят пригороды и соседние города. На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата палестинских ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически на всей территории тель-авивской агломерации, куда входят пригороды и соседние города.
На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.