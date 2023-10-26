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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 26.10.2023

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:09

2023-10-26T14:09

2023-10-26T14:09

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата палестинских ракет. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически на всей территории тель-авивской агломерации, куда входят пригороды и соседние города. На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году