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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 26.10.2023
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14:09 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/trevoga-1905386683.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 26.10.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:09
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата палестинских ракет. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически на всей территории тель-авивской агломерации, куда входят пригороды и соседние города. На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата палестинских ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически на всей территории тель-авивской агломерации, куда входят пригороды и соседние города.
На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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