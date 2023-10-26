https://ria.ru/20231026/toyota-1905292842.html

Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов

Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов - РИА Новости, 26.10.2023

Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов

Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:36

2023-10-26T08:36

2023-10-26T08:36

авто

япония

гифу (префектура)

toyota corolla

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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо. Последним остановленным предприятием был завод в префектуре Гифу, его перезапустили в четверг. Из-за аварии со взрывом в печи охлаждения железа на заводе Фудзиока 16 октября были остановлены 13 линий на восьми заводах в Японии из-за перебоев в поставке деталей, в частности пружин. Устранение последствий аварии и поэтапный перезапуск заводов занял 10 дней. Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.

https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html

япония

гифу (префектура)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, япония, гифу (префектура), toyota corolla