https://ria.ru/20231026/toyota-1905292842.html
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов - РИА Новости, 26.10.2023
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов
Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:36
2023-10-26T08:36
2023-10-26T08:36
авто
япония
гифу (префектура)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_0:267:5329:3265_1920x0_80_0_0_488f647aff6bcdced235df1400e4f40b.jpg
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо. Последним остановленным предприятием был завод в префектуре Гифу, его перезапустили в четверг. Из-за аварии со взрывом в печи охлаждения железа на заводе Фудзиока 16 октября были остановлены 13 линий на восьми заводах в Японии из-за перебоев в поставке деталей, в частности пружин. Устранение последствий аварии и поэтапный перезапуск заводов занял 10 дней. Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html
япония
гифу (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_310:0:5019:3532_1920x0_80_0_0_13af146dd780e6af6ae8005aebaef406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, япония, гифу (префектура), toyota corolla
Авто, Япония, Гифу (префектура), Toyota Corolla
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов после аварии со взрывом печи