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Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов - РИА Новости, 26.10.2023
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08:36 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/toyota-1905292842.html
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов - РИА Новости, 26.10.2023
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов
Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:36
2023-10-26T08:36
авто
япония
гифу (префектура)
toyota corolla
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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо. Последним остановленным предприятием был завод в префектуре Гифу, его перезапустили в четверг. Из-за аварии со взрывом в печи охлаждения железа на заводе Фудзиока 16 октября были остановлены 13 линий на восьми заводах в Японии из-за перебоев в поставке деталей, в частности пружин. Устранение последствий аварии и поэтапный перезапуск заводов занял 10 дней. Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html
япония
гифу (префектура)
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авто, япония, гифу (префектура), toyota corolla
Авто, Япония, Гифу (префектура), Toyota Corolla
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов

Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов после аварии со взрывом печи

© РИА Новости / Михаил КиреевПроизводство новой модели Toyota RAV4
Производство новой модели Toyota RAV4 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Михаил Киреев
Производство новой модели Toyota RAV4. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota в четверг полностью восстановил работу всех своих заводов, сообщило агентство Киодо.
Последним остановленным предприятием был завод в префектуре Гифу, его перезапустили в четверг.
Из-за аварии со взрывом в печи охлаждения железа на заводе Фудзиока 16 октября были остановлены 13 линий на восьми заводах в Японии из-за перебоев в поставке деталей, в частности пружин. Устранение последствий аварии и поэтапный перезапуск заводов занял 10 дней.
Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
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АвтоЯпонияГифу (префектура)Toyota Corolla
 
 
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