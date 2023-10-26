https://ria.ru/20231026/terrorizm-1905464854.html

Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами

Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами - РИА Новости, 26.10.2023

Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:09

2023-10-26T18:09

2023-10-26T18:09

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. "В отношении жителя г. Саратова 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Реализованным комплексом оперативно-разыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ранее решением суда фигурант был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей УК РФ предусматривают до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html

саратов

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр