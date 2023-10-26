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Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/terrorizm-1905464854.html
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами - РИА Новости, 26.10.2023
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами
Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:09
2023-10-26T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. "В отношении жителя г. Саратова 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Реализованным комплексом оперативно-разыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ранее решением суда фигурант был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей УК РФ предусматривают до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html
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происшествия, саратов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами

ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"В отношении жителя г. Саратова 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Реализованным комплексом оперативно-разыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ранее решением суда фигурант был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей УК РФ предусматривают до восьми лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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