https://ria.ru/20231026/terrorizm-1905464854.html
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами - РИА Новости, 26.10.2023
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами
Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:09
2023-10-26T18:09
2023-10-26T18:09
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с проукраинской террористической организацией, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. "В отношении жителя г. Саратова 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Реализованным комплексом оперативно-разыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ранее решением суда фигурант был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей УК РФ предусматривают до восьми лет лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами
ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами