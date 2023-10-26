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Более 900 миллионов рублей выделено на нижегородские технопарки электроники - РИА Новости, 26.10.2023
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Нижегородская область
 
18:01 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/tekhnoparki-1905462924.html
Более 900 миллионов рублей выделено на нижегородские технопарки электроники
Более 900 миллионов рублей выделено на нижегородские технопарки электроники - РИА Новости, 26.10.2023
Более 900 миллионов рублей выделено на нижегородские технопарки электроники
Более 900 миллионов рублей выделено на господдержку проектов создания, развития или модернизации объектов инфраструктуры технопарков в сфере электронной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:01
2023-10-26T18:01
нижегородская область
нижегородская область
технопарки
электроника
господдержка
бюджет
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Более 900 миллионов рублей выделено на господдержку проектов создания, развития или модернизации объектов инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующие изменения в областной бюджет на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 года утверждены в ходе заседания законодательного собрания Нижегородской области. В частности, в 2023 и 2024 году будет выделено за счет средств федерального бюджета по 300 миллионов рублей, а из регионального – по 94,7 миллиона рублей, на 2025 год – 32,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 84 миллиона рублей - из регионального. "Электроника и микроэлектроника сегодня используются практически во всех отраслях промышленности, поэтому критически важно иметь отечественные наработки. При этом необходимо сокращать время между появлением разработки и ее фактическим внедрением на производстве. Формат технопарка помогает решить эту задачу. Он предполагает работу коллективов на заранее подготовленной инфраструктуре, то есть резидентам не придется тратить время на оборудование производственной площадки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона добавил, что сейчас в Нижегородской области действует один технопарк в сфере электронной промышленности – "Волга" на Бору. Он включен в соответствующий реестр Минпромторга РФ. "Выделенные средства планируется направить управляющей компании технопарка для оснащения центра коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, центра прототипирования и центра обработки данных", - сказал Никитин. Отмечается, что сейчас резидентами технопарка являются четыре компании, одна из которых разработала автоматизированную доильную установку, тем самым снизив зависимость такого критического направления, как животноводство от импортного оборудования. Площадь всего технопарка - почти 1,7 гектара, зданий - около 10,5 тысячи квадратных метров. Общая стоимость реализации проекта – 1,4 миллиарда рублей. К 2030 году предполагается размещение на территории технопарка "Волга" более 15 компаний-резидентов.
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нижегородская область, технопарки, электроника, господдержка, бюджет
Нижегородская область, Нижегородская область, Технопарки, электроника, Господдержка, Бюджет

Более 900 миллионов рублей выделено на нижегородские технопарки электроники

© iStock.com / gorodenkoffСотрудница фабрики электроники
Сотрудница фабрики электроники - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Сотрудница фабрики электроники
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Более 900 миллионов рублей выделено на господдержку проектов создания, развития или модернизации объектов инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие изменения в областной бюджет на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 года утверждены в ходе заседания законодательного собрания Нижегородской области.
В частности, в 2023 и 2024 году будет выделено за счет средств федерального бюджета по 300 миллионов рублей, а из регионального – по 94,7 миллиона рублей, на 2025 год – 32,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 84 миллиона рублей - из регионального.
"Электроника и микроэлектроника сегодня используются практически во всех отраслях промышленности, поэтому критически важно иметь отечественные наработки. При этом необходимо сокращать время между появлением разработки и ее фактическим внедрением на производстве. Формат технопарка помогает решить эту задачу. Он предполагает работу коллективов на заранее подготовленной инфраструктуре, то есть резидентам не придется тратить время на оборудование производственной площадки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Глава региона добавил, что сейчас в Нижегородской области действует один технопарк в сфере электронной промышленности – "Волга" на Бору. Он включен в соответствующий реестр Минпромторга РФ.
"Выделенные средства планируется направить управляющей компании технопарка для оснащения центра коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, центра прототипирования и центра обработки данных", - сказал Никитин.
Отмечается, что сейчас резидентами технопарка являются четыре компании, одна из которых разработала автоматизированную доильную установку, тем самым снизив зависимость такого критического направления, как животноводство от импортного оборудования.
Площадь всего технопарка - почти 1,7 гектара, зданий - около 10,5 тысячи квадратных метров. Общая стоимость реализации проекта – 1,4 миллиарда рублей. К 2030 году предполагается размещение на территории технопарка "Волга" более 15 компаний-резидентов.
 
Нижегородская областьНижегородская областьТехнопаркиэлектроникаГосподдержкаБюджет
 
 
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