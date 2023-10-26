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Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы - РИА Новости, 26.10.2023
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21:14 26.10.2023 (обновлено: 21:32 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/tekhnika-1905503738.html
Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы
Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы - РИА Новости, 26.10.2023
Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:14
2023-10-26T21:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков. &quot;В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации&quot;, - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
https://ria.ru/20231015/moskva-1902912278.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Бирюков: весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобили коммунальной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«

"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - отметил Бирюков.

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Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.
«
"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
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