Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы
Бирюков: весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы
Автомобили коммунальной службы. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
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"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.
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"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.