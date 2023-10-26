https://ria.ru/20231026/tekhnika-1905503738.html

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы - РИА Новости, 26.10.2023

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:14

2023-10-26T21:14

2023-10-26T21:32

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общество

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москва

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.

https://ria.ru/20231015/moskva-1902912278.html

https://ria.ru/20231023/tsvetniki-1904622598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков