https://ria.ru/20231026/tatarstan-1905417939.html
Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб
Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб - РИА Новости, 26.10.2023
Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:40
2023-10-26T15:40
2023-10-26T15:40
республика татарстан
рустам минниханов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 305 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана. "Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную денежную выплату в размере 305 тысяч рублей для граждан Российской Федерации, заключивших после 31 августа 2023 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня подписания 26 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года. Порядок осуществления единовременной денежной выплаты предписано утвердить кабинету министров республики.
https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)