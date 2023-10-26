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Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб - РИА Новости, 26.10.2023
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Республика Татарстан
 
15:40 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/tatarstan-1905417939.html
Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб
Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб - РИА Новости, 26.10.2023
Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:40
2023-10-26T15:40
республика татарстан
рустам минниханов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 305 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана. "Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную денежную выплату в размере 305 тысяч рублей для граждан Российской Федерации, заключивших после 31 августа 2023 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня подписания 26 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года. Порядок осуществления единовременной денежной выплаты предписано утвердить кабинету министров республики.
https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html
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рустам минниханов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 305 тысяч рублей.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.
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"Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную денежную выплату в размере 305 тысяч рублей для граждан Российской Федерации, заключивших после 31 августа 2023 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ", - говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня подписания 26 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года. Порядок осуществления единовременной денежной выплаты предписано утвердить кабинету министров республики.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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