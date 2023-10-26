https://ria.ru/20231026/tatarstan-1905417939.html

Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб

Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб - РИА Новости, 26.10.2023

Граждане Татарстана заключившие контракт получат допвыплату 305 тысяч руб

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:40

2023-10-26T15:40

2023-10-26T15:40

республика татарстан

рустам минниханов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 31 августа текущего года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 305 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана. "Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную денежную выплату в размере 305 тысяч рублей для граждан Российской Федерации, заключивших после 31 августа 2023 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня подписания 26 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года. Порядок осуществления единовременной денежной выплаты предписано утвердить кабинету министров республики.

https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, министерство обороны рф (минобороны рф)