https://ria.ru/20231026/strelba-1905299625.html
Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ
Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ
Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что погибших в результате массовой стрельбы в городе Льюистон (штат... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:27
2023-10-26T09:27
2023-10-26T09:27
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что погибших в результате массовой стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн) может быть меньше ранее заявленной цифры - от 15 до 20 человек. Ранее американские СМИ сообщали о гибели не менее 22 человек и 60 пострадавших. "По данным источников в правоохранительных органах, число погибших в результате перестрелок составляет от 15 до 20 человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, число пострадавших тоже может быть ниже ранее появившихся данных. "Пятьдесят человек получили ранения, не все из них получили огнестрельные ранения. По сообщениям источников, некоторые пострадали в результате давки", - добавляет NBC. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе. Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905292574.html
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в мире, мэн (штат), сша, джо байден, фбр, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, Джо Байден, ФБР, Массовая стрельба в штате Мэн
Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ
NBC: погибших при стрельбе в Льюистоне может быть меньше ранее заявленной цифры
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Американский телеканал NBC
со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что погибших в результате массовой стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн) может быть меньше ранее заявленной цифры - от 15 до 20 человек.
Ранее американские СМИ сообщали о гибели не менее 22 человек и 60 пострадавших.
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне
"По данным источников в правоохранительных органах, число погибших в результате перестрелок составляет от 15 до 20 человек", - говорится в сообщении телеканала.
По данным NBC, число пострадавших тоже может быть ниже ранее появившихся данных.
"Пятьдесят человек получили ранения, не все из них получили огнестрельные ранения. По сообщениям источников, некоторые пострадали в результате давки", - добавляет NBC.
К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР
). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.
Президент США Джо Байден
проинформирован о случившемся.
Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне