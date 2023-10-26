https://ria.ru/20231026/strelba-1905299625.html

Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ

Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023

Погибших из-за стрельбы в Льюистоне может быть меньше 20 человек, пишут СМИ

Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что погибших в результате массовой стрельбы в городе Льюистон (штат... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:27

2023-10-26T09:27

2023-10-26T09:27

в мире

мэн (штат)

сша

джо байден

фбр

массовая стрельба в штате мэн

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что погибших в результате массовой стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн) может быть меньше ранее заявленной цифры - от 15 до 20 человек. Ранее американские СМИ сообщали о гибели не менее 22 человек и 60 пострадавших. "По данным источников в правоохранительных органах, число погибших в результате перестрелок составляет от 15 до 20 человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, число пострадавших тоже может быть ниже ранее появившихся данных. "Пятьдесят человек получили ранения, не все из них получили огнестрельные ранения. По сообщениям источников, некоторые пострадали в результате давки", - добавляет NBC. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе. Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905292574.html

https://ria.ru/20231026/zhertvy-1905287879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мэн (штат), сша, джо байден, фбр, массовая стрельба в штате мэн