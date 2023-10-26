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СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены - РИА Новости, 26.10.2023
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04:17 26.10.2023 (обновлено: 09:21 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905281744.html
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены
По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:17
2023-10-26T09:21
в мире
мэн (штат)
сша
массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."По меньшей мере 16 человек погибли в результате многочисленных случаев стрельбы в Льюистоне, штат Мэн... В результате инцидентов пострадали от 50 до 60 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, Массовая стрельба в штате Мэн
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены

В результате стрельбы в штате Мэн в США погибли 16 человек, до 60 ранены

© AP Photo / Steven SenneОтделение неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн
Отделение неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Отделение неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"По меньшей мере 16 человек погибли в результате многочисленных случаев стрельбы в Льюистоне, штат Мэн... В результате инцидентов пострадали от 50 до 60 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
 
В миреМэн (штат)СШАМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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