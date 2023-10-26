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СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены

СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены

По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T04:17

2023-10-26T04:17

2023-10-26T09:21

в мире

мэн (штат)

сша

массовая стрельба в штате мэн

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."По меньшей мере 16 человек погибли в результате многочисленных случаев стрельбы в Льюистоне, штат Мэн... В результате инцидентов пострадали от 50 до 60 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн