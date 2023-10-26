https://ria.ru/20231026/strelba-1905281744.html
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены
По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:17
2023-10-26T04:17
2023-10-26T09:21
в мире
мэн (штат)
сша
массовая стрельба в штате мэн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905297979_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3050fcdcdc0d28182a7291cd66cde31a.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, до 60 человек ранены в результате стрельбы в штате Мэн в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."По меньшей мере 16 человек погибли в результате многочисленных случаев стрельбы в Льюистоне, штат Мэн... В результате инцидентов пострадали от 50 до 60 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
мэн (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905297979_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6638a36be7dabba4fa55e33f91d27386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, Массовая стрельба в штате Мэн
СМИ: жертвами стрельбы в штате Мэн стали 16 человек, до 60 ранены
В результате стрельбы в штате Мэн в США погибли 16 человек, до 60 ранены