https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html

Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы

Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы - РИА Новости, 26.10.2023

Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы

Российские туристы в прошедшем летнем сезоне чаще всего болели и травмировались в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:44

2023-10-26T16:44

2023-10-26T16:44

туризм

новости - туризм

таиланд

юго-восточная азия

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

страхование

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015263_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_4daf64724dd09099616c4e24f841c7c0.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские туристы в прошедшем летнем сезоне чаще всего болели и травмировались в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР.Для определения опасности должен использоваться статистический показатель: частота страховых случаев. То есть важно то, сколько человек из каждых 100 застрахованных туристов, приехавших в ту или иную страну, обратились за медпомощью. К примеру, Турция – самое массовое зарубежное направление летом (с огромным отрывом от конкурентов), туда приехало больше всего туристов. Но сама по себе доля отдельной страны в общем количестве страховых случаев не является показателем "опасности отдыха". По сути, она просто показывает степень массовости направления.По данным, которые приводит директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева, в летнем сезоне 2023 года наивысшая частота страховых случаев отмечена в Таиланде – 5,2 процента. То есть из каждых ста туристов, приехавших в Таиланд, пятеро обратились за медицинской помощью.По словам эксперта, Таиланд и страны Юго-Восточной Азии на протяжении многих лет лидируют по этому показателю – по объективным причинам. "Первая – это влажный тропический климат, который приводит к существенным перепадам температуры воздуха и вызывает проблемы с акклиматизацией. Новое и незнакомое окружение вирусов и бактерий, к которым наши организмы не имеют иммунитета, могут привести к обострению хронических заболеваний. Второй фактор – это рискованные средства передвижения, такие как мопеды, скутеры. Часто туристы не соблюдают правила безопасности", – поясняет Юлия Алчеева.На втором месте по итогам летнего сезона 2023 года по частоте страховых случаев стоят Объединенные Арабские Эмираты – здесь частотность обращений за медпомощью составляет в этом году 3,4 процента. На третьем месте – с существенным отрывом – следует Европа (страны Шенгенской зоны) – около двух процентов. А вот Турция – лишь на четвертом месте. "Частотность страховых случаев у российских туристов в этой стране из года в год находится на стабильно низком уровне и составляет в 2023 году всего 1,6 процента", – поясняют в “ЕВРОИНС Туристическое Страхование”.Спокойнее всего из популярных направлений – на Мальдивах, там частотность страховых случаев еще меньше.

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

таиланд

юго-восточная азия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, таиланд, юго-восточная азия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), страхование, туризм