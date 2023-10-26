https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html
Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы
Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы - РИА Новости, 26.10.2023
Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы
Российские туристы в прошедшем летнем сезоне чаще всего болели и травмировались в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:44
2023-10-26T16:44
2023-10-26T16:44
туризм
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страхование
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские туристы в прошедшем летнем сезоне чаще всего болели и травмировались в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР.Для определения опасности должен использоваться статистический показатель: частота страховых случаев. То есть важно то, сколько человек из каждых 100 застрахованных туристов, приехавших в ту или иную страну, обратились за медпомощью. К примеру, Турция – самое массовое зарубежное направление летом (с огромным отрывом от конкурентов), туда приехало больше всего туристов. Но сама по себе доля отдельной страны в общем количестве страховых случаев не является показателем "опасности отдыха". По сути, она просто показывает степень массовости направления.По данным, которые приводит директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева, в летнем сезоне 2023 года наивысшая частота страховых случаев отмечена в Таиланде – 5,2 процента. То есть из каждых ста туристов, приехавших в Таиланд, пятеро обратились за медицинской помощью.По словам эксперта, Таиланд и страны Юго-Восточной Азии на протяжении многих лет лидируют по этому показателю – по объективным причинам. "Первая – это влажный тропический климат, который приводит к существенным перепадам температуры воздуха и вызывает проблемы с акклиматизацией. Новое и незнакомое окружение вирусов и бактерий, к которым наши организмы не имеют иммунитета, могут привести к обострению хронических заболеваний. Второй фактор – это рискованные средства передвижения, такие как мопеды, скутеры. Часто туристы не соблюдают правила безопасности", – поясняет Юлия Алчеева.На втором месте по итогам летнего сезона 2023 года по частоте страховых случаев стоят Объединенные Арабские Эмираты – здесь частотность обращений за медпомощью составляет в этом году 3,4 процента. На третьем месте – с существенным отрывом – следует Европа (страны Шенгенской зоны) – около двух процентов. А вот Турция – лишь на четвертом месте. "Частотность страховых случаев у российских туристов в этой стране из года в год находится на стабильно низком уровне и составляет в 2023 году всего 1,6 процента", – поясняют в “ЕВРОИНС Туристическое Страхование”.Спокойнее всего из популярных направлений – на Мальдивах, там частотность страховых случаев еще меньше.
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новости - туризм, таиланд, юго-восточная азия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), страхование, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Юго-Восточная Азия, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Страхование, Туризм
Названы страны, где российские туристы чаще всего болеют и получают травмы
Эксперт: чаще всего российские туристы обращаются за страховкой в Таиланде
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Российские туристы в прошедшем летнем сезоне чаще всего болели и травмировались в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии, сообщает
АТОР.
Для определения опасности должен использоваться статистический показатель: частота страховых случаев. То есть важно то, сколько человек из каждых 100 застрахованных туристов, приехавших в ту или иную страну, обратились за медпомощью. К примеру, Турция
– самое массовое зарубежное направление летом (с огромным отрывом от конкурентов), туда приехало больше всего туристов. Но сама по себе доля отдельной страны в общем количестве страховых случаев не является показателем "опасности отдыха". По сути, она просто показывает степень массовости направления.
По данным, которые приводит директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева, в летнем сезоне 2023 года наивысшая частота страховых случаев отмечена в Таиланде – 5,2 процента. То есть из каждых ста туристов, приехавших в Таиланд, пятеро обратились за медицинской помощью.
По словам эксперта, Таиланд и страны Юго-Восточной Азии на протяжении многих лет лидируют по этому показателю – по объективным причинам.
"Первая – это влажный тропический климат, который приводит к существенным перепадам температуры воздуха и вызывает проблемы с акклиматизацией. Новое и незнакомое окружение вирусов и бактерий, к которым наши организмы не имеют иммунитета, могут привести к обострению хронических заболеваний. Второй фактор – это рискованные средства передвижения, такие как мопеды, скутеры. Часто туристы не соблюдают правила безопасности", – поясняет Юлия Алчеева.
На втором месте по итогам летнего сезона 2023 года по частоте страховых случаев стоят Объединенные Арабские Эмираты – здесь частотность обращений за медпомощью составляет в этом году 3,4 процента. На третьем месте – с существенным отрывом – следует Европа
(страны Шенгенской зоны
) – около двух процентов.
А вот Турция – лишь на четвертом месте. "Частотность страховых случаев у российских туристов в этой стране из года в год находится на стабильно низком уровне и составляет в 2023 году всего 1,6 процента", – поясняют в “ЕВРОИНС Туристическое Страхование”.
Спокойнее всего из популярных направлений – на Мальдивах
, там частотность страховых случаев еще меньше.
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