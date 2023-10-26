https://ria.ru/20231026/stavropole-1905407215.html

Международная конференция и выставка InRussia открылась на Ставрополье

Международная конференция и выставка InRussia открылась на Ставрополье - РИА Новости, 26.10.2023

Международная конференция и выставка InRussia открылась на Ставрополье

В многофункциональном выставочном центре "МинводыЭКСПО" в Ставропольском крае дан старт Международной деловой конференции и выставке InRussia, сообщает... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:10

2023-10-26T15:10

2023-10-26T15:10

ставропольский край

виталий хоценко

владимир владимиров

конференция

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В многофункциональном выставочном центре "МинводыЭКСПО" в Ставропольском крае дан старт Международной деловой конференции и выставке InRussia, сообщает пресс-служба регионального правительства. Цель мероприятия - представить возможности промышленной инфраструктуры России иностранным инвесторам. Конференция также будет содействовать развитию кооперации и интеграционных связей между промышленными комплексами регионов страны. Ожидается, что за два дня выставку посетят около 3 тысяч человек. В материале отмечается, что в первом дне мероприятия принял участие губернатор региона Владимир Владимиров. Вместе с находящимся с рабочим визитом на Ставрополье главой Омской области Виталием Хоценко он стал участником открытия биржи деловых контактов. По данным пресс-службы, ее целью является поиск потенциальных партнеров и инвесторов, установление деловых связей, а также обмен опытом между предприятиями Ставропольского края и Омской области. В рамках открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом "Торгово-промышленная палата Ставропольского края" и Союзом "Торгово-промышленная палата Омской области". "Вот уже несколько дней мы обмениваемся опытом с органами власти и бизнес-сообществом Омской области, делимся лучшими практиками в самых разных сферах. Но именно экономические связи — это тот фундамент, на который мы будем опираться при развитии своих территорий. Несомненно, сложившиеся деловые связи между Ставропольским краем и Омской областью — это только начало большого сотрудничества и контакты между Торгово-промышленными палатами наших регионов его только укрепят", — цитируют в пресс-службе слова Владимирова. В свою очередь, Хоценко поблагодарил команду края за организацию встреч в самых разных форматах. Он отметил, что связи, которые складываются между бизнес-сообществом двух регионов, способствуют более тесному сотрудничеству, уточняется в сообщении. После церемонии Владимиров и Хоценко посетили выставочные стенды Ставропольского края и Омской области. В течение двух дней на площадке выставки InRussia будут представлены инвестиционные возможности регионов России, а также состоятся панельные дискуссии по вопросам выстраивания новых торгово-логистических цепочек и привлечения в развитие социально-экономической инфраструктуры РФ отечественных и зарубежных инвестиций. В деловую программу конференции войдут сессии, посвященные лучшим практикам промышленных площадок России и мира, сервисам по локализации производства, логистической инфраструктуре, развитию отрасли индустриальных парков и особых экономических зон, другим темам.

https://ria.ru/20231016/stavropole-1903018460.html

https://ria.ru/20231016/stavropole-1903094971.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, владимир владимиров, конференция