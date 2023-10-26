https://ria.ru/20231026/stankostroenie-1905523407.html

Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей

Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей - РИА Новости, 26.10.2023

Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 1 миллиард рублей, средства... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:33

2023-10-26T23:33

2023-10-26T23:33

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 1 миллиард рублей, средства будут направлены на развитие станкостроения в регионе. "В рамках обсуждения на сессии изменений в региональный бюджет депутаты поддержали корректировки в главный финансовый документ в части докапитализации фонда (развития промышленности – ред.), напомним, вносились регулярно на протяжении всего времени его существования. В итоге объем ассигнований увеличился с 500 миллионов до пяти миллиардов рублей, а с учетом сегодняшних поправок - до шести миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе парламента. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что 1 миллиард рублей будет направлен только на станкостроение. По его словам, важно, чтобы развитие касалось таких отраслей промышленности, которые не повредят экологии, так как Краснодарский край - курортный и аграрный регион. "Для обеспечения ее устойчивого роста делается многое. Вводятся дополнительные меры господдержки, совершенствуется нормативно-правовая база. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета России, о необходимости которого говорил президент. Выделение дополнительных средств для Фонда развития промышленности Краснодарского края позволит дать старт новым перспективным проектам, расширить уже действующие производства", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности