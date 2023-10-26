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Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей - РИА Новости, 26.10.2023
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Краснодарский край
 
23:33 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/stankostroenie-1905523407.html
Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей
Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей - РИА Новости, 26.10.2023
Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 1 миллиард рублей, средства... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:33
2023-10-26T23:33
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 1 миллиард рублей, средства будут направлены на развитие станкостроения в регионе. "В рамках обсуждения на сессии изменений в региональный бюджет депутаты поддержали корректировки в главный финансовый документ в части докапитализации фонда (развития промышленности – ред.), напомним, вносились регулярно на протяжении всего времени его существования. В итоге объем ассигнований увеличился с 500 миллионов до пяти миллиардов рублей, а с учетом сегодняшних поправок - до шести миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе парламента. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что 1 миллиард рублей будет направлен только на станкостроение. По его словам, важно, чтобы развитие касалось таких отраслей промышленности, которые не повредят экологии, так как Краснодарский край - курортный и аграрный регион. "Для обеспечения ее устойчивого роста делается многое. Вводятся дополнительные меры господдержки, совершенствуется нормативно-правовая база. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета России, о необходимости которого говорил президент. Выделение дополнительных средств для Фонда развития промышленности Краснодарского края позволит дать старт новым перспективным проектам, расширить уже действующие производства", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.
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экономика, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности

Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 1 миллиард рублей, средства будут направлены на развитие станкостроения в регионе.
«
"В рамках обсуждения на сессии изменений в региональный бюджет депутаты поддержали корректировки в главный финансовый документ в части докапитализации фонда (развития промышленности – ред.), напомним, вносились регулярно на протяжении всего времени его существования. В итоге объем ассигнований увеличился с 500 миллионов до пяти миллиардов рублей, а с учетом сегодняшних поправок - до шести миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе парламента.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что 1 миллиард рублей будет направлен только на станкостроение. По его словам, важно, чтобы развитие касалось таких отраслей промышленности, которые не повредят экологии, так как Краснодарский край - курортный и аграрный регион.
"Для обеспечения ее устойчивого роста делается многое. Вводятся дополнительные меры господдержки, совершенствуется нормативно-правовая база. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета России, о необходимости которого говорил президент. Выделение дополнительных средств для Фонда развития промышленности Краснодарского края позволит дать старт новым перспективным проектам, расширить уже действующие производства", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевФонд развития промышленности
 
 
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