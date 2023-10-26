Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей
Город Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 1 миллиард рублей, средства будут направлены на развитие станкостроения в регионе.
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"В рамках обсуждения на сессии изменений в региональный бюджет депутаты поддержали корректировки в главный финансовый документ в части докапитализации фонда (развития промышленности – ред.), напомним, вносились регулярно на протяжении всего времени его существования. В итоге объем ассигнований увеличился с 500 миллионов до пяти миллиардов рублей, а с учетом сегодняшних поправок - до шести миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе парламента.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что 1 миллиард рублей будет направлен только на станкостроение. По его словам, важно, чтобы развитие касалось таких отраслей промышленности, которые не повредят экологии, так как Краснодарский край - курортный и аграрный регион.
"Для обеспечения ее устойчивого роста делается многое. Вводятся дополнительные меры господдержки, совершенствуется нормативно-правовая база. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета России, о необходимости которого говорил президент. Выделение дополнительных средств для Фонда развития промышленности Краснодарского края позволит дать старт новым перспективным проектам, расширить уже действующие производства", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.