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Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
02:37 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sputnik-1905278738.html
Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом
Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом - РИА Новости, 26.10.2023
Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос с помощью специального пускового устройства запустили студенческий спутник... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T02:37
2023-10-26T02:37
наука
земля
олег кононенко
роскосмос
ркк "энергия"
николай чуб
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос с помощью специального пускового устройства запустили студенческий спутник "Парус-МГТУ" в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов, трансляцию ведёт "Роскосмос". Кононенко с Чубом уже выполнили основную задачу своего выхода – они отключили контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля. Это было нужно, чтобы отсоединить резервный контур радиатора, из которого 9 октября произошла утечка. Кроме того, космонавты осмотрели и сфотографировали место негерметичности, чтобы специалисты на Земле могли выяснить причин возникновения утечки. После запуска спутника космонавты проследят за тем, как раскрывается солнечный парус аппарата. Как предполагают разработчики, изменяя длину паруса, бомбардируемого солнечными заряженными частицами, можно регулировать тягу и менять орбиту спутника. Пусковое устройство также было разработано студентами "Бауманки". Оно нужно, чтобы наноспутник полетел ровно по прямой траектории, чего не всегда можно достичь, если космонавты "забрасывают" аппараты собственными руками. Ожидается, что устройство подойдёт и для других спутников, которые космонавты будут запускать в будущем из открытого космоса. Перед тем как приступить к запуску, Кононенко и Чуб установили на модуле "Наука" радиолокатор эксперимента по мониторингу земной поверхности "Напор-миниРСА", подключили его и развернули в рабочее положение. Эксперимент организован Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", он проводится в интересах природопользования, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Если у Кононенко и Чуба останется время, им поручат дополнительное задание: замену фиксирующих плат на служебном модуле "Звезда", которые удерживают кабели в состыкованном состоянии. Космонавты открыли выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" в 20:49 мск. Предполагается, что суммарно космонавты проведут за бортом Международной космической станции 6 часов 52 минуты. Это первый выход в рамках нынешней миссии Кононенко и Чуба (находятся на МКС 15 сентября 2023 года), и уже шестой по российской программе в этом году. Чуб работает снаружи МКС впервые, Кононенко уже шестой раз.
https://ria.ru/20231025/kosmos-1905195526.html
https://ria.ru/20230913/sputniki-1896006660.html
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земля, олег кононенко, роскосмос, ркк "энергия", николай чуб
Наука, Земля, Олег Кононенко, Роскосмос, РКК "Энергия", Николай Чуб
Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Космонавты Чуб и Кононенко пустили с МКС бауманский спутник с солнечным парусом

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос с помощью специального пускового устройства запустили студенческий спутник "Парус-МГТУ" в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Кононенко с Чубом уже выполнили основную задачу своего выхода – они отключили контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля. Это было нужно, чтобы отсоединить резервный контур радиатора, из которого 9 октября произошла утечка. Кроме того, космонавты осмотрели и сфотографировали место негерметичности, чтобы специалисты на Земле могли выяснить причин возникновения утечки.
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После запуска спутника космонавты проследят за тем, как раскрывается солнечный парус аппарата. Как предполагают разработчики, изменяя длину паруса, бомбардируемого солнечными заряженными частицами, можно регулировать тягу и менять орбиту спутника.
Пусковое устройство также было разработано студентами "Бауманки". Оно нужно, чтобы наноспутник полетел ровно по прямой траектории, чего не всегда можно достичь, если космонавты "забрасывают" аппараты собственными руками. Ожидается, что устройство подойдёт и для других спутников, которые космонавты будут запускать в будущем из открытого космоса.
Перед тем как приступить к запуску, Кононенко и Чуб установили на модуле "Наука" радиолокатор эксперимента по мониторингу земной поверхности "Напор-миниРСА", подключили его и развернули в рабочее положение. Эксперимент организован Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", он проводится в интересах природопользования, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Если у Кононенко и Чуба останется время, им поручат дополнительное задание: замену фиксирующих плат на служебном модуле "Звезда", которые удерживают кабели в состыкованном состоянии.
Космонавты открыли выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" в 20:49 мск. Предполагается, что суммарно космонавты проведут за бортом Международной космической станции 6 часов 52 минуты. Это первый выход в рамках нынешней миссии Кононенко и Чуба (находятся на МКС 15 сентября 2023 года), и уже шестой по российской программе в этом году. Чуб работает снаружи МКС впервые, Кононенко уже шестой раз.
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НаукаЗемляОлег КононенкоРоскосмосРКК "Энергия"Николай Чуб
 
 
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