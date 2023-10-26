https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905495158.html
Россия и Украина прекратили соглашение о пограничном сотрудничестве
Россия и Украина прекратили соглашение о пограничном сотрудничестве - РИА Новости, 27.10.2023
Россия и Украина прекратили соглашение о пограничном сотрудничестве
Россия и Украина прекратили действие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T20:13
2023-10-26T20:13
2023-10-27T08:17
россия
украина
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Украина прекратили действие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года, соответствующее сообщение МИД РФ размещено на официальном портале правовой информации."Действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года, прекращено 11 октября", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231016/granitsa-1902957144.html
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россия, украина
Россия и Украина прекратили соглашение о пограничном сотрудничестве
Россия и Украина прекратили действие соглашения о пограничном сотрудничестве