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Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве - РИА Новости, 26.10.2023
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14:37 26.10.2023 (обновлено: 18:34 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/sng-1905396888.html
Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве
Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве, чтобы обсудить вопросы... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:37
2023-10-26T18:34
снг
москва
михаил мишустин
в мире
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере."Приглашаю всех глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве. Мы предлагаем посвятить ее обсуждению перспектив сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере. Это то, что объединяет наши народы", - сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ.Он также рассказал, что итоги сотрудничества нашей страны с партнерами по СНГ в различных отраслях будут представлены на Международной выставке-форуме "Россия"."Он пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на территории ВДНХ. Приглашаю всех принять участие. А также – организовать на площадках павильонов ВДНХ мероприятия, чтобы показать в том числе успешные интеграционные проекты и новые перспективные инициативы ваших стран", - добавил российский премьер.
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снг, москва, михаил мишустин, в мире
СНГ, Москва, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве

Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве в декабре

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере.
«
"Приглашаю всех глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве. Мы предлагаем посвятить ее обсуждению перспектив сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере. Это то, что объединяет наши народы", - сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ.
Он также рассказал, что итоги сотрудничества нашей страны с партнерами по СНГ в различных отраслях будут представлены на Международной выставке-форуме "Россия".
"Он пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на территории ВДНХ. Приглашаю всех принять участие. А также – организовать на площадках павильонов ВДНХ мероприятия, чтобы показать в том числе успешные интеграционные проекты и новые перспективные инициативы ваших стран", - добавил российский премьер.
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