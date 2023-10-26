https://ria.ru/20231026/sng-1905396888.html

Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве

Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ на встречу в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве, чтобы обсудить вопросы... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:37

2023-10-26T14:37

2023-10-26T18:34

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михаил мишустин

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере."Приглашаю всех глав правительств государств-участников СНГ на встречу в декабре в Москве. Мы предлагаем посвятить ее обсуждению перспектив сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере. Это то, что объединяет наши народы", - сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ.Он также рассказал, что итоги сотрудничества нашей страны с партнерами по СНГ в различных отраслях будут представлены на Международной выставке-форуме "Россия"."Он пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на территории ВДНХ. Приглашаю всех принять участие. А также – организовать на площадках павильонов ВДНХ мероприятия, чтобы показать в том числе успешные интеграционные проекты и новые перспективные инициативы ваших стран", - добавил российский премьер.

https://ria.ru/20231013/sng-1902615497.html

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снг, москва, михаил мишустин, в мире