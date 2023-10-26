https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905472677.html

В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине

В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023

В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине

Решение Словакии отказаться от военной помощи Украине основано на желании республики сохранить свою обороноспособность, ресурсы страны в этом вопросе исчерпаны, РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:40

2023-10-26T18:40

2023-10-26T18:40

в мире

словакия

украина

братислава

роберт фицо

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Словакии отказаться от военной помощи Украине основано на желании республики сохранить свою обороноспособность, ресурсы страны в этом вопросе исчерпаны, сказал в четверг новый глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. "По всей вероятности, речи о летальном оружии или ракетных системах уже не будет, потому что мы это уже выделили из своих ресурсов. Если Словакия хочет сохранить какой-то уровень обороноспособности, то у нее уже нет никаких больших мощностей для военной помощи в виде технического оружия", - сказал Пеллегрини в ходе пресс-конференции в четверг. Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет больше посылать оружие на Украину. Перед саммитом Европейского союза Фицо заявил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии как те, что были приняты ранее.

https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905440759.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, петер пеллегрини