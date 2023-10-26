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В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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18:40 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905472677.html
В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине
В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине
Решение Словакии отказаться от военной помощи Украине основано на желании республики сохранить свою обороноспособность, ресурсы страны в этом вопросе исчерпаны, РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:40
2023-10-26T18:40
в мире
словакия
украина
братислава
роберт фицо
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Словакии отказаться от военной помощи Украине основано на желании республики сохранить свою обороноспособность, ресурсы страны в этом вопросе исчерпаны, сказал в четверг новый глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. "По всей вероятности, речи о летальном оружии или ракетных системах уже не будет, потому что мы это уже выделили из своих ресурсов. Если Словакия хочет сохранить какой-то уровень обороноспособности, то у нее уже нет никаких больших мощностей для военной помощи в виде технического оружия", - сказал Пеллегрини в ходе пресс-конференции в четверг. Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет больше посылать оружие на Украину. Перед саммитом Европейского союза Фицо заявил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии как те, что были приняты ранее.
https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905440759.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини
В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине

Парламента Словакии объяснил отказ в помощи Киеву сохранением обороноспособности

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Словакии отказаться от военной помощи Украине основано на желании республики сохранить свою обороноспособность, ресурсы страны в этом вопросе исчерпаны, сказал в четверг новый глава словацкого парламента Петер Пеллегрини.
«
"По всей вероятности, речи о летальном оружии или ракетных системах уже не будет, потому что мы это уже выделили из своих ресурсов. Если Словакия хочет сохранить какой-то уровень обороноспособности, то у нее уже нет никаких больших мощностей для военной помощи в виде технического оружия", - сказал Пеллегрини в ходе пресс-конференции в четверг.
Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет больше посылать оружие на Украину. Перед саммитом Европейского союза Фицо заявил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии как те, что были приняты ранее.
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В миреСловакияУкраинаБратиславаРоберт ФицоПетер Пеллегрини
 
 
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