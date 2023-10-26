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В Кремле прокомментировали нежелание Словакии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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12:23 26.10.2023 (обновлено: 13:58 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905344601.html
В Кремле прокомментировали нежелание Словакии поставлять оружие Украине
В Кремле прокомментировали нежелание Словакии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 26.10.2023
В Кремле прокомментировали нежелание Словакии поставлять оружие Украине
Нежелание Словакии вооружать Киев вряд ли повлияет на процесс помощи Украине в целом, США в этом вопросе играют определяющую роль, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:23
2023-10-26T13:58
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словакия
в мире
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дмитрий песков
роберт фицо
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нежелание Словакии вооружать Киев вряд ли повлияет на процесс помощи Украине в целом, США в этом вопросе играют определяющую роль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями, поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс", — прокомментировал он заявление новоизбранного словацкого премьера Роберта Фицо, объявившего о планах прекратить военную поддержку Украины.Политик сегодня заявил, что правительство республики поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Киеву, но "никакого оружия" поставлять не будет. Фицо выступил за прекращение боевых действий и призвал ЕС "превратиться в миротворца". По его словам, договариваться о перемирии должны США и Россия.До этого политик неоднократно критиковал бывшее правительство за военную помощь Киеву. Он заявил, что из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. В частности, Фицо обратил внимание на отправку истребителей МиГ-29 и работающей системы С-300. По его мнению, "совершенно непонятно", как республика в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
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украина, словакия, в мире, сша, дмитрий песков, роберт фицо
Украина, Словакия, В мире, США, Дмитрий Песков, Роберт Фицо
В Кремле прокомментировали нежелание Словакии поставлять оружие Украине

Песков сомневается, что отказ Словакии помогать Украине повлияет на весь процесс

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нежелание Словакии вооружать Киев вряд ли повлияет на процесс помощи Украине в целом, США в этом вопросе играют определяющую роль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями, поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс", — прокомментировал он заявление новоизбранного словацкого премьера Роберта Фицо, объявившего о планах прекратить военную поддержку Украины.
Политик сегодня заявил, что правительство республики поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Киеву, но "никакого оружия" поставлять не будет.
Фицо выступил за прекращение боевых действий и призвал ЕС "превратиться в миротворца". По его словам, договариваться о перемирии должны США и Россия.
До этого политик неоднократно критиковал бывшее правительство за военную помощь Киеву. Он заявил, что из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. В частности, Фицо обратил внимание на отправку истребителей МиГ-29 и работающей системы С-300. По его мнению, "совершенно непонятно", как республика в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо
26 октября, 12:07
 
УкраинаСловакияВ миреСШАДмитрий ПесковРоберт Фицо
 
 
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