https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905329139.html

Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь

Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь - РИА Новости, 26.10.2023

Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь

Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, заявил новый премьер-министр республики Роберт Фицо на встрече с депутатами. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:25

2023-10-26T11:25

2023-10-26T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

ситуация в днр и лнр

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 26 окт — РИА Новости. Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, заявил новый премьер-министр республики Роберт Фицо на встрече с депутатами."Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", — сказал он.При этом премьер добавил, что Евросоюз, сейчас играющий роль поставщика вооружения Киеву, также должен превратиться в миротворца.Фицо отметил, что выступает за прекращение боевых действий и ему при этом безразлично, по какому мирному плану они завершатся. Но он подчеркнул, что договариваться об этом должны Россия и США, так как "украинцы здесь не играют никакой роли".Премьер также указал на неконструктивную позицию Владимира Зеленского."Я не поддерживаю никакие планы Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются", — уточнил Фицо.Накануне политик официально стал премьер-министром Словакии.До этого Фицо неоднократно критиковал теперь уже бывшие власти страны за поддержку Украины. Поставки оружия, по его мнению, приводят к гибели людей и только продлевают конфликт, а не способствуют его решению. Поэтому он обещал остановить военную помощь Киеву со стороны Братиславы.По словам политика, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. В частности, Фицо требовал привлечь к ответственности членов правительства страны, решивших отдать истребители МиГ-29 Киеву, и критиковал власти за отправку Украине работающей системы ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как республика в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО, так как это идет вразрез с государственными интересами страны и может вовлечь в конфликт с Россией и Братиславу, и другие страны Евросоюза.При этом Фицо отрицает, что придерживается пророссийских взглядов, объясняя свою позицию интересами Словакии.

https://ria.ru/20231025/slovakiya-1905219569.html

https://ria.ru/20231026/fitso-1905308836.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, ситуация в днр и лнр, роберт фицо