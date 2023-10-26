https://ria.ru/20231026/siriya-1905396981.html

Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ

Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023

Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади, расположенную в сирийской... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:38

2023-10-26T14:38

2023-10-26T14:58

в мире

сирия

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 26 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади, расположенную в сирийской провинции Хасаке, сообщает со ссылкой на источники телеканал Al-Mayadeen."Исламское сопротивление в Ираке осуществило ракетный удар по американским войскам в Аш-Шаддади", - сообщает телеканал.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html

сирия

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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году