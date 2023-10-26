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Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
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14:38 26.10.2023 (обновлено: 14:58 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/siriya-1905396981.html
Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ
Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади, расположенную в сирийской... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:38
2023-10-26T14:58
в мире
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 26 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади, расположенную в сирийской провинции Хасаке, сообщает со ссылкой на источники телеканал Al-Mayadeen.&quot;Исламское сопротивление в Ираке осуществило ракетный удар по американским войскам в Аш-Шаддади&quot;, - сообщает телеканал.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html
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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии, пишут СМИ

Al-Mayadeen: шиитские группировки Ирака обстреляли ракетами базу США в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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ТУНИС, 26 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади, расположенную в сирийской провинции Хасаке, сообщает со ссылкой на источники телеканал Al-Mayadeen.
«

"Исламское сопротивление в Ираке осуществило ракетный удар по американским войскам в Аш-Шаддади", - сообщает телеканал.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.
По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии
26 октября, 12:16
 
В миреСирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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