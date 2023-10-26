https://ria.ru/20231026/siluanov-1905387665.html

Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы

Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 26.10.2023

Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы

Проект бюджета на 2024-2026 годы составлен с учетом тех бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:11

2023-10-26T14:11

2023-10-26T14:12

антон силуанов

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проект бюджета на 2024-2026 годы составлен с учетом тех бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов. Представляя проект бюджета на 2024-2026 годы на пленарном заседании Госдумы, министр затронул тему бюджетной политики, которая заложена в проекте. По словам Силуанова она предусмотрена в рамках той ответственной бюджетной политики, которая позволяет "защитить нашу экономику и финансы от внешних рисков, потому что санкционный режим никто не отменял". "Внешние факторы, которые воздействуют на поступление доходов, также волатильны достаточно. Поэтому бюджет на следующие три года составлен с учётом бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета", - обратил внимание Силуанов. Согласно проекту, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,4% ВВП, в 2026 году - 0,8% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в этот трехлетний период составит порядка 4 триллионов рублей в год.

https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905364450.html

https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905339747.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антон силуанов, экономика, госдума рф