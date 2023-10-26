https://ria.ru/20231026/siluanov-1905387665.html
Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы
Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 26.10.2023
Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы
Проект бюджета на 2024-2026 годы составлен с учетом тех бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:11
2023-10-26T14:11
2023-10-26T14:12
антон силуанов
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_40df9156a843cb2cb562e7d8b98ad246.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проект бюджета на 2024-2026 годы составлен с учетом тех бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов. Представляя проект бюджета на 2024-2026 годы на пленарном заседании Госдумы, министр затронул тему бюджетной политики, которая заложена в проекте. По словам Силуанова она предусмотрена в рамках той ответственной бюджетной политики, которая позволяет "защитить нашу экономику и финансы от внешних рисков, потому что санкционный режим никто не отменял". "Внешние факторы, которые воздействуют на поступление доходов, также волатильны достаточно. Поэтому бюджет на следующие три года составлен с учётом бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета", - обратил внимание Силуанов. Согласно проекту, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,4% ВВП, в 2026 году - 0,8% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в этот трехлетний период составит порядка 4 триллионов рублей в год.
https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905364450.html
https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905339747.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6c304acb738593a0024859cacec79845.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, экономика, госдума рф
Антон Силуанов, Экономика, Госдума РФ
Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы
Силуанов: проект бюджета до 2026 года составили с учетом бюджетных принципов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проект бюджета на 2024-2026 годы составлен с учетом тех бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Представляя проект бюджета на 2024-2026 годы на пленарном заседании Госдумы
, министр затронул тему бюджетной политики, которая заложена в проекте.
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам
По словам Силуанова она предусмотрена в рамках той ответственной бюджетной политики, которая позволяет "защитить нашу экономику и финансы от внешних рисков, потому что санкционный режим никто не отменял".
"Внешние факторы, которые воздействуют на поступление доходов, также волатильны достаточно. Поэтому бюджет на следующие три года составлен с учётом бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета", - обратил внимание Силуанов.
Согласно проекту, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.
Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,4% ВВП, в 2026 году - 0,8% ВВП.
Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в этот трехлетний период составит порядка 4 триллионов рублей в год.
Глава фракции ЕР отметил, что в проекте бюджета учтены поручения президента