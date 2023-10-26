https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html
Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО
Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО - РИА Новости, 26.10.2023
Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в течение двух дней поговорит со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном по вопросу ратификации заявки... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:06
2023-10-26T16:06
2023-10-26T16:07
в мире
швеция
турция
виктор орбан
ульф кристерссон
петер сийярто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139819_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_af9516b893217f5234f31700ddc13768.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в течение двух дней поговорит со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном по вопросу ратификации заявки Швеции в НАТО. Ранее в четверг депутат от венгерской оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи сообщила, что парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня. "Я уверен, что мы поговорим (по вопросу членства в НАТО - ред.) в течение двух дней. Я вполне убежден в этом", - сказал Кристерссон телеканалу SVT. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения в том, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В администрации турецкого лидера 23 октября сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905306932.html
https://ria.ru/20231024/nato-1904988609.html
швеция
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_578d68fa4653f5e78f344d557e28ed54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, турция, виктор орбан, ульф кристерссон, петер сийярто, нато
В мире, Швеция, Турция, Виктор Орбан, Ульф Кристерссон, Петер Сийярто, НАТО
Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО
Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу заявки в НАТО в течение двух дней
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в течение двух дней поговорит со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном по вопросу ратификации заявки Швеции в НАТО.
Ранее в четверг депутат от венгерской оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи сообщила, что парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня.
Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку
"Я уверен, что мы поговорим (по вопросу членства в НАТО - ред.) в течение двух дней. Я вполне убежден в этом", - сказал Кристерссон телеканалу SVT.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто
опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер
выразил сомнения в том, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В администрации турецкого лидера 23 октября сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО
. Генсек альянса Йенс Столтенберг
ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО