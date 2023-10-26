https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html

Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО

Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО - РИА Новости, 26.10.2023

Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в течение двух дней поговорит со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном по вопросу ратификации заявки... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:06

2023-10-26T16:06

2023-10-26T16:07

в мире

швеция

турция

виктор орбан

ульф кристерссон

петер сийярто

нато

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в течение двух дней поговорит со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном по вопросу ратификации заявки Швеции в НАТО. Ранее в четверг депутат от венгерской оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи сообщила, что парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня. "Я уверен, что мы поговорим (по вопросу членства в НАТО - ред.) в течение двух дней. Я вполне убежден в этом", - сказал Кристерссон телеканалу SVT. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения в том, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В администрации турецкого лидера 23 октября сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.

https://ria.ru/20231026/vengriya-1905306932.html

https://ria.ru/20231024/nato-1904988609.html

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Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, виктор орбан, ульф кристерссон, петер сийярто, нато