https://ria.ru/20231026/shpionazh-1905414455.html
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона - РИА Новости, 26.10.2023
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона
Силовики задержали в ЛНР украинского шпиона, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:24
2023-10-26T15:24
2023-10-26T15:24
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР украинского шпиона, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных спецслужб. Гражданин Украины задержан с поличным при выполнении задания украинской спецслужбы по организации террористической акции", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что житель ЛНР был завербован сотрудниками службы безопасности Украины и с 2015 года участвовал в различных операциях, осуществлял сбор и передачу сведений военного характера, в частности обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, задействованной в проведении СВО. "Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905304236.html
https://ria.ru/20231025/ukraina-1905186110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, украина, фсб, безопасность
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, ФСБ, Безопасность
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона
ФСБ: в ЛНР при подготовке к теракту задержали украинского шпиона
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР украинского шпиона, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России
по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины
, действовавшего в интересах иностранных спецслужб. Гражданин Украины задержан с поличным при выполнении задания украинской спецслужбы по организации террористической акции", - сказали в ведомстве.
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Следствие установило, что житель ЛНР был завербован сотрудниками службы безопасности Украины и с 2015 года участвовал в различных операциях, осуществлял сбор и передачу сведений военного характера, в частности обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, задействованной в проведении СВО.
"Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж", - добавили в ведомстве.
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