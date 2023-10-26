https://ria.ru/20231026/shpionazh-1905414455.html

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона - РИА Новости, 26.10.2023

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона

Силовики задержали в ЛНР украинского шпиона, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:24

2023-10-26T15:24

2023-10-26T15:24

луганская народная республика

россия

украина

фсб

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР украинского шпиона, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных спецслужб. Гражданин Украины задержан с поличным при выполнении задания украинской спецслужбы по организации террористической акции", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что житель ЛНР был завербован сотрудниками службы безопасности Украины и с 2015 года участвовал в различных операциях, осуществлял сбор и передачу сведений военного характера, в частности обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, задействованной в проведении СВО. "Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905304236.html

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905186110.html

луганская народная республика

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, украина, фсб, безопасность