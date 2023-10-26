https://ria.ru/20231026/shos-1905298546.html

Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС

Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС - РИА Новости, 26.10.2023

Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:21

2023-10-26T09:21

2023-10-26T09:21

экономика

киргизия

бишкек

акылбек жапаров

михаил мишустин

банк "развитие"

шос

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС. Ранее сообщалось, что заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в четверг в Киргизии. "К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу", - заявил глава кабмина. По словам Жапарова, развитие экономического сотрудничества является одним из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания. "Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта", - уточнил он.

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

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экономика, киргизия, бишкек, акылбек жапаров, михаил мишустин, банк "развитие", шос