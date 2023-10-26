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Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:21
2023-10-26T09:21
2023-10-26T09:21
экономика
киргизия
бишкек
акылбек жапаров
михаил мишустин
банк "развитие"
шос
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС. Ранее сообщалось, что заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в четверг в Киргизии. "К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу", - заявил глава кабмина. По словам Жапарова, развитие экономического сотрудничества является одним из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания. "Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта", - уточнил он.
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экономика, киргизия, бишкек, акылбек жапаров, михаил мишустин, банк "развитие", шос
Экономика, Киргизия, Бишкек, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин, Банк "Развитие", ШОС
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС.
Ранее сообщалось, что заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина
началось в четверг в Киргизии.
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"К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу", - заявил глава кабмина.
По словам Жапарова, развитие экономического сотрудничества является одним из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания.
"Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта", - уточнил он.
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