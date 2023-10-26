Рейтинг@Mail.ru
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/shos-1905298546.html
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:21
2023-10-26T09:21
экономика
киргизия
бишкек
акылбек жапаров
михаил мишустин
банк "развитие"
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС. Ранее сообщалось, что заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в четверг в Киргизии. "К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу", - заявил глава кабмина. По словам Жапарова, развитие экономического сотрудничества является одним из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания. "Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта", - уточнил он.
https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html
https://ria.ru/20231026/shos-1905293512.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_420990521a968a0ec132244f1eba3959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, киргизия, бишкек, акылбек жапаров, михаил мишустин, банк "развитие", шос
Экономика, Киргизия, Бишкек, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин, Банк "Развитие", ШОС
Премьер Киргизии призвал ускорить создание Фонда развития ШОС

Премьер Киргизии призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров
Премьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал ускорить создание Банка развития и Фонда развития ШОС.
Ранее сообщалось, что заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в четверг в Киргизии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мишустин назвал главную задачу ШОС
26 октября, 08:48
"К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу", - заявил глава кабмина.
По словам Жапарова, развитие экономического сотрудничества является одним из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания.
"Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта", - уточнил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм
26 октября, 08:44
 
ЭкономикаКиргизияБишкекАкылбек ЖапаровМихаил МишустинБанк "Развитие"ШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала