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В Новороссийске возводят школу на раскопках памятника культуры - РИА Новости, 26.10.2023
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04:03 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/shkola-1905281201.html
В Новороссийске возводят школу на раскопках памятника культуры
В Новороссийске возводят школу на раскопках памятника культуры - РИА Новости, 26.10.2023
В Новороссийске возводят школу на раскопках памятника культуры
Памятник культуры IV-III веков до нашей эры был обнаружен вблизи строящейся школы Новороссийска, строители не пускают исследователей на место раскопок, а вблизи РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:03
2023-10-26T04:03
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Памятник культуры IV-III веков до нашей эры был обнаружен вблизи строящейся школы Новороссийска, строители не пускают исследователей на место раскопок, а вблизи объекта работает техника, художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин сообщил РИА новости, что направил письмо в администрацию президента РФ для сохранения памятника. По его словам, еще в 2018 году в зоне виноградников был выявлен объект культурного наследия IV-III веков до нашей эры. Когда в 100 метрах от него решили построить школу, Кузин поехал на место и обнаружил новый археологический объект. Он был уже частично разрушен при возведении котлована под строительство школы, а на поверхности объекта видны фрагменты керамики. По словам Кузина, после начавшегося общественного резонанса сотрудников музея и волонтеров допустили к проведению раскопок. "В октябре мы в течение 10 дней исследовали объект. Неделю назад приказом губернатора памятник был поставлен на учет… Сегодня снова собрались краеведы и историки, но нас туда не пустили, а вблизи от наших раскопок велись земляные работы, нарушающие охранную зону самого памятника… Неизученной осталась более древняя прослойка жизнедеятельности человека - сантиметров 20, которые дали бы понимание, что мы откопали. Решил обратиться в администрацию президента, чтобы как-то повлиять и сохранить объект культурного наследия", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что раскопано, предположительно, помещение ремесленника или ювелира, который изготавливал бронзовые предметы. Уже исследовано 16 квадратных метров. При этом были найдены бронзовые браслеты, перстни, монеты и древнегреческая керамика. По его словам, артефакты увозят в отдел археологии музея для обработки и исследования. "Строительные работы должны быть приставлены для того, чтобы (памятник) полностью изучили, а дальше пусть школа строится. Найденные же предметы могут потом войти в школьный музей. Детям было бы интересно узнать, какие археологические предметы нашли при строительстве их школы", - добавил Кузин. Ранее замглавы Новороссийска Александр Мохна рассказал, что земельный участок, отведенный под строительство школы на 1500 мест, находится в охранной зоне археологического памятника, и заверил, что при обнаружении археологических памятников на земельном участке будут предприняты все предусмотренные законом меры для их сохранения. Недопущение сотрудников музея в зону раскопок администрация города комментировать отказалась.
https://ria.ru/20231015/bitva-1902449712.html
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новороссийск, россия
Новороссийск, Россия
В Новороссийске возводят школу на раскопках памятника культуры

В Новороссийске строят школу на памятнике культуры IV-III веков до нашей эры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Памятник культуры IV-III веков до нашей эры был обнаружен вблизи строящейся школы Новороссийска, строители не пускают исследователей на место раскопок, а вблизи объекта работает техника, художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин сообщил РИА новости, что направил письмо в администрацию президента РФ для сохранения памятника.
По его словам, еще в 2018 году в зоне виноградников был выявлен объект культурного наследия IV-III веков до нашей эры. Когда в 100 метрах от него решили построить школу, Кузин поехал на место и обнаружил новый археологический объект. Он был уже частично разрушен при возведении котлована под строительство школы, а на поверхности объекта видны фрагменты керамики. По словам Кузина, после начавшегося общественного резонанса сотрудников музея и волонтеров допустили к проведению раскопок.
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"В октябре мы в течение 10 дней исследовали объект. Неделю назад приказом губернатора памятник был поставлен на учет… Сегодня снова собрались краеведы и историки, но нас туда не пустили, а вблизи от наших раскопок велись земляные работы, нарушающие охранную зону самого памятника… Неизученной осталась более древняя прослойка жизнедеятельности человека - сантиметров 20, которые дали бы понимание, что мы откопали. Решил обратиться в администрацию президента, чтобы как-то повлиять и сохранить объект культурного наследия", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что раскопано, предположительно, помещение ремесленника или ювелира, который изготавливал бронзовые предметы. Уже исследовано 16 квадратных метров. При этом были найдены бронзовые браслеты, перстни, монеты и древнегреческая керамика. По его словам, артефакты увозят в отдел археологии музея для обработки и исследования.
"Строительные работы должны быть приставлены для того, чтобы (памятник) полностью изучили, а дальше пусть школа строится. Найденные же предметы могут потом войти в школьный музей. Детям было бы интересно узнать, какие археологические предметы нашли при строительстве их школы", - добавил Кузин.
Ранее замглавы Новороссийска Александр Мохна рассказал, что земельный участок, отведенный под строительство школы на 1500 мест, находится в охранной зоне археологического памятника, и заверил, что при обнаружении археологических памятников на земельном участке будут предприняты все предусмотренные законом меры для их сохранения.
Недопущение сотрудников музея в зону раскопок администрация города комментировать отказалась.
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