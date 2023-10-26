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Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" - РИА Новости, 26.10.2023
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06:25 26.10.2023 (обновлено: 10:58 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/shenchzhou-17-1905286577.html
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17"
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" - РИА Новости, 26.10.2023
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17"
Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:25
2023-10-26T10:58
китай
ганьсу
си цзиньпин
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" состоялся, как и было запланировано, в 11:14 по местному времени (06:14 мск). Экипаж "Шэньчжоу-17" станет уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции, космонавты проведут на станции около шести месяцев.В состав экипажа вошли космонавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь, командиром экипажа назначен Тан Хунбо.Возвращение экипажа космического корабля "Шэньчжоу-16" из трех космонавтов, которые находятся на станции с 30 мая этого года, с "Тяньгун" запланировано на 31 октября.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет — до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Председатель КНР Си Цзиньпин ранее отмечал, что Китай готов работать с другими странами для укрепления сотрудничества в космосе и совместного изучения тайн Вселенной. Ранее занимавший на тот момент должность официального представителя МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества.
https://ria.ru/20230530/korabl-1874956146.html
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китай, ганьсу, си цзиньпин, чжао лицзянь
Китай, Ганьсу, Си Цзиньпин, Чжао Лицзянь
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17"

КНР запустила пилотируемый корабль "Шэньчжоу-17" с тремя космонавтами на борту

© AFP 2023 / PEDRO PARDOЗапуск китайского космического корабля "Шэньчжоу-17"
Запуск китайского космического корабля Шэньчжоу-17 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
Запуск китайского космического корабля "Шэньчжоу-17"
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" состоялся, как и было запланировано, в 11:14 по местному времени (06:14 мск). Экипаж "Шэньчжоу-17" станет уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции, космонавты проведут на станции около шести месяцев.
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30 мая, 05:16
В состав экипажа вошли космонавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь, командиром экипажа назначен Тан Хунбо.
Возвращение экипажа космического корабля "Шэньчжоу-16" из трех космонавтов, которые находятся на станции с 30 мая этого года, с "Тяньгун" запланировано на 31 октября.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет — до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее отмечал, что Китай готов работать с другими странами для укрепления сотрудничества в космосе и совместного изучения тайн Вселенной. Ранее занимавший на тот момент должность официального представителя МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества.
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КитайГаньсуСи ЦзиньпинЧжао Лицзянь
 
 
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