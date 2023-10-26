https://ria.ru/20231026/samolety-1905341134.html

Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток

Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток - РИА Новости, 26.10.2023

Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток

Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:16

2023-10-26T12:16

2023-10-26T12:39

ближний восток

f-16

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе тщательно отслеживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы тщательно отслеживаем ситуацию в регионе", - сообщил он журналистам.В ответ на вопрос о провокациях со стороны США он заявил, что "до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать". Песков подчеркнул, что эта тема скорее относится к военным.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

ближний восток

россия

сша

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ближний восток, f-16, россия, дмитрий песков, сша