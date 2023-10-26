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Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток - РИА Новости, 26.10.2023
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток
Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:16
2023-10-26T12:16
2023-10-26T12:39
ближний восток
f-16
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе тщательно отслеживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы тщательно отслеживаем ситуацию в регионе", - сообщил он журналистам.В ответ на вопрос о провокациях со стороны США он заявил, что "до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать". Песков подчеркнул, что эта тема скорее относится к военным.
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ближний восток, f-16, россия, дмитрий песков, сша
Ближний Восток, F-16, Россия, Дмитрий Песков, США
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток
Переброска F-16 является поводом для пристального внимания России, заявил Песков