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Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток - РИА Новости, 26.10.2023
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12:16 26.10.2023 (обновлено: 12:39 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/samolety-1905341134.html
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток - РИА Новости, 26.10.2023
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток
Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:16
2023-10-26T12:39
ближний восток
f-16
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе тщательно отслеживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы тщательно отслеживаем ситуацию в регионе", - сообщил он журналистам.В ответ на вопрос о провокациях со стороны США он заявил, что "до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать". Песков подчеркнул, что эта тема скорее относится к военным.
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ближний восток, f-16, россия, дмитрий песков, сша
Ближний Восток, F-16, Россия, Дмитрий Песков, США
Россия тщательно отслеживает ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток

Переброска F-16 является поводом для пристального внимания России, заявил Песков

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта
Американский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : U.S. Central Command/X
Американский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переброска в зону израильско-палестинского конфликта американской эскадрильи F-16 является поводом для пристального внимания России, ситуация в регионе тщательно отслеживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы тщательно отслеживаем ситуацию в регионе", - сообщил он журналистам.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
В ответ на вопрос о провокациях со стороны США он заявил, что "до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать". Песков подчеркнул, что эта тема скорее относится к военным.
 
Ближний ВостокF-16РоссияДмитрий ПесковСША
 
 
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