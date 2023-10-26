https://ria.ru/20231026/rossiya-1905384611.html

СМИ: Россия вызывает наибольший страх у контрразведки Чехии

СМИ: Россия вызывает наибольший страх у контрразведки Чехии - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: Россия вызывает наибольший страх у контрразведки Чехии

Чешская контрразведка больше всего боится Россию - в ежегодном докладе Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) за 2022 год утверждается, что... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:05

2023-10-26T14:05

2023-10-26T14:05

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ПРАГА, 26 окт – РИА Новости. Чешская контрразведка больше всего боится Россию - в ежегодном докладе Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) за 2022 год утверждается, что именно РФ представляет самую большую угрозу безопасности Чехии, сообщило в четверг Чешское ТВ (ЧТВ). В его материале не приводятся конкретные данные или имена, исходя из которых делаются выводы доклада. "Россия является самой большой угрозой безопасности Чехии, говорится в годовом отчете СБИ за 2022 год, при этом указывается, что активность российских представителей в сфере кибершпионажа за этот период несколько снизилась. В свою очередь, сотрудники китайских спецслужб продолжали налаживать контакты с политиками Чехии. Угроза исламского терроризма в 2022 году оставалась низкой", - отмечается в сообщении. Указывается, что в чешской контрразведке назвали позитивным сокращение "перегруженной" российской дипмиссии в Чехии, в которой, по ее утверждению, работали люди, связанные с российскими спецслужбами. По заявлению чешских спецслужб, операции разведки РФ якобы направлены и на деятельность российской зарубежной оппозиции, встречи ее представителей в третьих странах. Утверждается, что в прошлом году СБИ получила информацию о деятельности человека, подозреваемого в связях с российской военной разведкой ГРУ – якобы он проживал в Чехии и, используя журналистское прикрытие, посещал мероприятия, на которых выступали представители российской оппозиции. СБИ стремится активно противодействовать попыткам нарушить эмбарго на экспорт товаров в Россию, а также осуществляет превентивный мониторинг угроз, связанных с возможным неконтролируемым распространением оружия из места конфликта, приводит ЧТВ данные из доклада. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, "бесконтрольно расходится по всему миру", причем на этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, "но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран "коллективного Запада", одержимые антироссийскими настроениями". Также в документе, на который ссылается чешское ТВ, утверждается, что в связи с конфликтом на Украине в 2022 году возрос интерес Китая к ситуации в Европе, что привело, в частности, к активизации деятельности в области кибершпионажа. В Чехии атаки проходили в несколько волн и со временем становились все более изощренными, привлекательность страны для китайских кибератак в прошлом году повысилась еще и в связи с ее полугодовым председательством в ЕС, утверждается в докладе СБИ. Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.

https://ria.ru/20231021/mid-1904363703.html

https://ria.ru/20230603/nato-1875939359.html

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

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в мире, россия, китай, мария захарова, главное разведывательное управление рф, чехия, евросоюз