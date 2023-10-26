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ЦАХАЛ объяснил, зачем проводит наземные рейды в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
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21:48 26.10.2023 (обновлено: 23:18 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/reydy-1905509109.html
ЦАХАЛ объяснил, зачем проводит наземные рейды в Газе
ЦАХАЛ объяснил, зачем проводит наземные рейды в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
ЦАХАЛ объяснил, зачем проводит наземные рейды в Газе
Израильские военные проводят наземные рейды в секторе Газа в рамках подготовки к следующим этапам военных действий, сообщил в четверг пресс-секретарь Армии... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:48
2023-10-26T23:18
в мире
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восточный иерусалим
владимир путин
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израильские военные проводят наземные рейды в секторе Газа в рамках подготовки к следующим этапам военных действий, сообщил в четверг пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мы продолжаем устранять и преследовать всех, кто принимал участие в этой смертоносной атаке (7 октября - ред.). Даже сегодня мы проводим наземные рейды в секторе Газа в рамках подготовки к следующим этапам войны в этом районе", - заявил Хагари на брифинге. Представитель армии предупредил, что ракетные обстрелы юга и центра Израиля еще будут продолжаться, отметив, что система оповещения работает эффективно. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/zalozhniki-1905449568.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ объяснил, зачем проводит наземные рейды в Газе

ЦАХАЛ: наземные рейды в Газе проводятся в рамках подготовки к новым этапам войны

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с сектором Газа
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израильские военные проводят наземные рейды в секторе Газа в рамках подготовки к следующим этапам военных действий, сообщил в четверг пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"Мы продолжаем устранять и преследовать всех, кто принимал участие в этой смертоносной атаке (7 октября - ред.). Даже сегодня мы проводим наземные рейды в секторе Газа в рамках подготовки к следующим этапам войны в этом районе", - заявил Хагари на брифинге.
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ХАМАС заявило о гибели 50 заложников при обстреле со стороны ЦАХАЛ
26 октября, 17:10
Представитель армии предупредил, что ракетные обстрелы юга и центра Израиля еще будут продолжаться, отметив, что система оповещения работает эффективно.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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26 октября, 21:42
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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