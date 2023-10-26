Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/revnost-1905428064.html
МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу
МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу - РИА Новости, 26.10.2023
МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу
Житель Екатеринбурга, задержанный за покушение на убийство своей пассии, истязал ее гвоздями, а также поджигал ее с помощью легковоспламеняющейся жидкости,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:15
2023-10-26T16:15
происшествия
россия
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, задержанный за покушение на убийство своей пассии, истязал ее гвоздями, а также поджигал ее с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили журналистам в пресс-группе городского УМВД. Ранее свердловский СУСК сообщал, что в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности с особой жестокостью причинил сожительнице телесные повреждения, после чего на машине повез ее в лес, чтобы убить. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. "Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, применив гвозди и легковоспламеняющуюся жидкость. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей", - сказала начальник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Алена Феоктистова, чей комментарий опубликован на канале "МВД Медиа". Как отметили в городском управлении полиции, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу

МВД: житель Екатеринбурга пытал сожительницу гвоздями и пытался ее поджечь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, задержанный за покушение на убийство своей пассии, истязал ее гвоздями, а также поджигал ее с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили журналистам в пресс-группе городского УМВД.
Ранее свердловский СУСК сообщал, что в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности с особой жестокостью причинил сожительнице телесные повреждения, после чего на машине повез ее в лес, чтобы убить. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.
"Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, применив гвозди и легковоспламеняющуюся жидкость. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей", - сказала начальник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Алена Феоктистова, чей комментарий опубликован на канале "МВД Медиа".
Как отметили в городском управлении полиции, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Сотрудник полиции в суде
На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой
1 сентября, 13:03
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала