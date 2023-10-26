https://ria.ru/20231026/revnost-1905428064.html

МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу

МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу - РИА Новости, 26.10.2023

МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу

Житель Екатеринбурга, задержанный за покушение на убийство своей пассии, истязал ее гвоздями, а также поджигал ее с помощью легковоспламеняющейся жидкости,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:15

2023-10-26T16:15

2023-10-26T16:15

происшествия

россия

екатеринбург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, задержанный за покушение на убийство своей пассии, истязал ее гвоздями, а также поджигал ее с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили журналистам в пресс-группе городского УМВД. Ранее свердловский СУСК сообщал, что в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности с особой жестокостью причинил сожительнице телесные повреждения, после чего на машине повез ее в лес, чтобы убить. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. "Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, применив гвозди и легковоспламеняющуюся жидкость. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей", - сказала начальник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Алена Феоктистова, чей комментарий опубликован на канале "МВД Медиа". Как отметили в городском управлении полиции, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html

россия

екатеринбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)