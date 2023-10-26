МВД рассказало подробности, как ревнивый уралец истязал сожительницу
МВД: житель Екатеринбурга пытал сожительницу гвоздями и пытался ее поджечь
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, задержанный за покушение на убийство своей пассии, истязал ее гвоздями, а также поджигал ее с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили журналистам в пресс-группе городского УМВД.
Ранее свердловский СУСК сообщал, что в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности с особой жестокостью причинил сожительнице телесные повреждения, после чего на машине повез ее в лес, чтобы убить. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.
"Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, применив гвозди и легковоспламеняющуюся жидкость. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей", - сказала начальник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Алена Феоктистова, чей комментарий опубликован на канале "МВД Медиа".
Как отметили в городском управлении полиции, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения.