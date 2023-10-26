https://ria.ru/20231026/remont-1905458593.html

Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году

Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году - РИА Новости, 26.10.2023

Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году

В Тверской области в рамках национального проекта "Культура" в 2023 году отремонтировали четыре сельских Дома культуры, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:45

2023-10-26T17:45

2023-10-26T17:45

тверская область

тверская область

ремонт

игорь руденя

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905457061_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_a99bc7f6bfd7a8d86ff9bb0ab3898a68.jpg

ТВЕРЬ, 26 окт - РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Культура" в 2023 году отремонтировали четыре сельских Дома культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание условий для активного, разностороннего досуга – необходимое условие развития сельских территорий. Именно поэтому в Тверской области большое внимание уделяется приведению в порядок учреждений культуры в небольших населенных пунктах", - отметили в пресс-службе. Один из отремонтированных ДК, расположенный в поселке Бологово Андреапольского округа, уже открылся после ремонта, сейчас местные коллективы активно готовятся ко Дню народного единства. "Ремонта в этом Доме культуры не проводили 20 лет, зимой в здании было холодно. В рамках нацпроекта привели в порядок входную группу и зрительный зал, заменили окна, обновили внутреннюю отделку и мебель", - пояснили в пресс-службе. В прошлом году в Тверской области по национальному проекту "Культура" капитальные ремонты были проведены в двух ДК.

https://ria.ru/20230929/stadion-1899539405.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, ремонт, игорь руденя, нацпроекты