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Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году - РИА Новости, 26.10.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:45 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/remont-1905458593.html
Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году
Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году - РИА Новости, 26.10.2023
Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году
В Тверской области в рамках национального проекта "Культура" в 2023 году отремонтировали четыре сельских Дома культуры, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:45
2023-10-26T17:45
тверская область
тверская область
ремонт
игорь руденя
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 26 окт - РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Культура" в 2023 году отремонтировали четыре сельских Дома культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание условий для активного, разностороннего досуга – необходимое условие развития сельских территорий. Именно поэтому в Тверской области большое внимание уделяется приведению в порядок учреждений культуры в небольших населенных пунктах", - отметили в пресс-службе. Один из отремонтированных ДК, расположенный в поселке Бологово Андреапольского округа, уже открылся после ремонта, сейчас местные коллективы активно готовятся ко Дню народного единства. "Ремонта в этом Доме культуры не проводили 20 лет, зимой в здании было холодно. В рамках нацпроекта привели в порядок входную группу и зрительный зал, заменили окна, обновили внутреннюю отделку и мебель", - пояснили в пресс-службе. В прошлом году в Тверской области по национальному проекту "Культура" капитальные ремонты были проведены в двух ДК.
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тверская область, ремонт, игорь руденя, нацпроекты
Тверская область, Тверская область, Ремонт, Игорь Руденя, Нацпроекты

Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЧетыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году
Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Четыре сельских ДК отремонтировали в Тверской области в этом году
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 окт - РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Культура" в 2023 году отремонтировали четыре сельских Дома культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание условий для активного, разностороннего досуга – необходимое условие развития сельских территорий. Именно поэтому в Тверской области большое внимание уделяется приведению в порядок учреждений культуры в небольших населенных пунктах", - отметили в пресс-службе.
Один из отремонтированных ДК, расположенный в поселке Бологово Андреапольского округа, уже открылся после ремонта, сейчас местные коллективы активно готовятся ко Дню народного единства.
"Ремонта в этом Доме культуры не проводили 20 лет, зимой в здании было холодно. В рамках нацпроекта привели в порядок входную группу и зрительный зал, заменили окна, обновили внутреннюю отделку и мебель", - пояснили в пресс-службе.
В прошлом году в Тверской области по национальному проекту "Культура" капитальные ремонты были проведены в двух ДК.
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Тверская областьТверская областьРемонтИгорь РуденяНацпроекты
 
 
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