https://ria.ru/20231026/ratifikatsiya-1905426724.html

В ГД внесли проект о ратификации договора с Минском о центрах подготовки ВС

В ГД внесли проект о ратификации договора с Минском о центрах подготовки ВС - РИА Новости, 26.10.2023

В ГД внесли проект о ратификации договора с Минском о центрах подготовки ВС

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о создании и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:10

2023-10-26T16:10

2023-10-26T16:58

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о создании и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России и Белоруссии, он доступен в думской электронной базе"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в тексте законопроекта.В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.

https://ria.ru/20230713/antonov-1883879292.html

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госдума рф, белоруссия, россия, владимир путин, в мире