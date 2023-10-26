https://ria.ru/20231026/rassledovanie-1905379419.html

На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный

На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный - РИА Новости, 26.10.2023

На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила выпустил из СИЗО двух полицейских, в автозаке у которых умер задержанный, заменив им меру пресечения на домашний арест,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:51

2023-10-26T13:51

2023-10-26T13:51

происшествия

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила выпустил из СИЗО двух полицейских, в автозаке у которых умер задержанный, заменив им меру пресечения на домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Онучин и Горшков отправлены под домашний арест до 29 декабря. Обоснование в постановлении судьи приводится, все причины я не могу озвучить. Если коротко, то с учетом длительности производства по делу и того обстоятельства, что основная масса доказательств уже собрана и вмешательство обвиняемых в их сбор исключено, а это именно и было основанием изначально для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу, суд пришел к такому выводу", – сказала собеседница агентства. В феврале Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал двух сотрудников патрульно-постовой службы – лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова – по делу о гибели задержанного им местного жителя. Екатеринбургский портал E1.RU отмечал, что трое сотрудников полиции задержали нетрезвого жителя Нижнего Тагила, поместив в патрульную машину так, что могли сломать ему шею. На лейтенанта и сержанта завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а третьего патрульного, водителя, отпустили, в деле он проходит как свидетель. В полиции поясняли, что правоохранители обнаружили, что задержанный без сознания, когда машина уже подъехала к отделу, стали оказывать помощь, вызвали неотложку, но спасти мужчину не удалось.

https://ria.ru/20221013/volzhskiy-1823844316.html

https://ria.ru/20220422/politsiya-1784840458.html

нижний тагил

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижний тагил