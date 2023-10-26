https://ria.ru/20231026/rassledovanie-1905379419.html
На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный
На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный - РИА Новости, 26.10.2023
На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила выпустил из СИЗО двух полицейских, в автозаке у которых умер задержанный, заменив им меру пресечения на домашний арест,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:51
2023-10-26T13:51
2023-10-26T13:51
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила выпустил из СИЗО двух полицейских, в автозаке у которых умер задержанный, заменив им меру пресечения на домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Онучин и Горшков отправлены под домашний арест до 29 декабря. Обоснование в постановлении судьи приводится, все причины я не могу озвучить. Если коротко, то с учетом длительности производства по делу и того обстоятельства, что основная масса доказательств уже собрана и вмешательство обвиняемых в их сбор исключено, а это именно и было основанием изначально для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу, суд пришел к такому выводу", – сказала собеседница агентства. В феврале Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал двух сотрудников патрульно-постовой службы – лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова – по делу о гибели задержанного им местного жителя. Екатеринбургский портал E1.RU отмечал, что трое сотрудников полиции задержали нетрезвого жителя Нижнего Тагила, поместив в патрульную машину так, что могли сломать ему шею. На лейтенанта и сержанта завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а третьего патрульного, водителя, отпустили, в деле он проходит как свидетель. В полиции поясняли, что правоохранители обнаружили, что задержанный без сознания, когда машина уже подъехала к отделу, стали оказывать помощь, вызвали неотложку, но спасти мужчину не удалось.
https://ria.ru/20221013/volzhskiy-1823844316.html
https://ria.ru/20220422/politsiya-1784840458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер задержанный
На Урале из СИЗО выпустили двух полицейских, в машине у которых умер задержанный
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила выпустил из СИЗО двух полицейских, в автозаке у которых умер задержанный, заменив им меру пресечения на домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Онучин и Горшков отправлены под домашний арест до 29 декабря. Обоснование в постановлении судьи приводится, все причины я не могу озвучить. Если коротко, то с учетом длительности производства по делу и того обстоятельства, что основная масса доказательств уже собрана и вмешательство обвиняемых в их сбор исключено, а это именно и было основанием изначально для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу, суд пришел к такому выводу", – сказала собеседница агентства.
В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции
В феврале Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал двух сотрудников патрульно-постовой службы – лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова – по делу о гибели задержанного им местного жителя. Екатеринбургский портал E1.RU отмечал, что трое сотрудников полиции задержали нетрезвого жителя Нижнего Тагила, поместив в патрульную машину так, что могли сломать ему шею.
На лейтенанта и сержанта завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а третьего патрульного, водителя, отпустили, в деле он проходит как свидетель. В полиции поясняли, что правоохранители обнаружили, что задержанный без сознания, когда машина уже подъехала к отделу, стали оказывать помощь, вызвали неотложку, но спасти мужчину не удалось.
В отделе полиции в Норильске умер задержанный