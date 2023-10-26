https://ria.ru/20231026/raskhody-1905474213.html

Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей

Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023

Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали внесение изменений, по которым расходы краевого бюджета до 2025 года включительно увеличатся... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:48

2023-10-26T18:48

2023-10-26T18:55

краснодарский край

экономика

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали внесение изменений, по которым расходы краевого бюджета до 2025 года включительно увеличатся на 53,3 миллиарда рублей, в том числе на 25 миллиардов рублей в 2023 году, основная часть суммы будет направлена на поддержку жителей региона, онлайн-трансляция заседания транслировалась на сайте парламента. "Увеличить расходы бюджета на три года на 53,3 миллиарда рублей, из них в 2023 году на 25 миллиардов рублей. Дополнительные средства направляются в первую очередь на поддержку граждан", - сказал в ходе доклада министр финансов Кубани Александр Кнышов. Он добавил, что дополнительное финансирование будет направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату проезда отдельным категориям граждан, ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка, а также обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан. "Несмотря на внешние санкции, наши предприятия реального сектора действуют достаточно успешно. Свидетельство тому – показатели вносимых в бюджет изменений, которые учитывают рост поступлений от налога на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций. Это в очередной раз подтверждает стабильность кубанской экономики и эффективность ранее применявшихся в ее отношении мер господдержки", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко. По его словам, согласно новому варианту бюджета поддержку получит и реальный сектор экономики. Средства будут направлены на содержание дорог, санаторно-курортный и агропромышленный комплекс. Дополнительные деньги выделят и на проведение работ в малых городах и исторических поселениях Краснодарского края.

https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html

https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край