https://ria.ru/20231026/raskhody-1905474213.html
Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей
Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали внесение изменений, по которым расходы краевого бюджета до 2025 года включительно увеличатся... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:48
2023-10-26T18:48
2023-10-26T18:55
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали внесение изменений, по которым расходы краевого бюджета до 2025 года включительно увеличатся на 53,3 миллиарда рублей, в том числе на 25 миллиардов рублей в 2023 году, основная часть суммы будет направлена на поддержку жителей региона, онлайн-трансляция заседания транслировалась на сайте парламента. "Увеличить расходы бюджета на три года на 53,3 миллиарда рублей, из них в 2023 году на 25 миллиардов рублей. Дополнительные средства направляются в первую очередь на поддержку граждан", - сказал в ходе доклада министр финансов Кубани Александр Кнышов. Он добавил, что дополнительное финансирование будет направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату проезда отдельным категориям граждан, ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка, а также обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан. "Несмотря на внешние санкции, наши предприятия реального сектора действуют достаточно успешно. Свидетельство тому – показатели вносимых в бюджет изменений, которые учитывают рост поступлений от налога на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций. Это в очередной раз подтверждает стабильность кубанской экономики и эффективность ранее применявшихся в ее отношении мер господдержки", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко. По его словам, согласно новому варианту бюджета поддержку получит и реальный сектор экономики. Средства будут направлены на содержание дорог, санаторно-курортный и агропромышленный комплекс. Дополнительные деньги выделят и на проведение работ в малых городах и исторических поселениях Краснодарского края.
https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html
https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали внесение изменений, по которым расходы краевого бюджета до 2025 года включительно увеличатся на 53,3 миллиарда рублей, в том числе на 25 миллиардов рублей в 2023 году, основная часть суммы будет направлена на поддержку жителей региона, онлайн-трансляция заседания транслировалась на сайте парламента.
«
"Увеличить расходы бюджета на три года на 53,3 миллиарда рублей, из них в 2023 году на 25 миллиардов рублей. Дополнительные средства направляются в первую очередь на поддержку граждан", - сказал в ходе доклада министр финансов Кубани Александр Кнышов.
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Он добавил, что дополнительное финансирование будет направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату проезда отдельным категориям граждан, ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка, а также обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.
«
"Несмотря на внешние санкции, наши предприятия реального сектора действуют достаточно успешно. Свидетельство тому – показатели вносимых в бюджет изменений, которые учитывают рост поступлений от налога на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций. Это в очередной раз подтверждает стабильность кубанской экономики и эффективность ранее применявшихся в ее отношении мер господдержки", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
По его словам, согласно новому варианту бюджета поддержку получит и реальный сектор экономики. Средства будут направлены на содержание дорог, санаторно-курортный и агропромышленный комплекс. Дополнительные деньги выделят и на проведение работ в малых городах и исторических поселениях Краснодарского края.
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