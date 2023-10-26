https://ria.ru/20231026/ranenyy-1905430649.html

При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина

При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 26.10.2023

При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:26

2023-10-26T16:26

2023-10-26T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киров

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Никольское - по улице Кирова, 1 ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.35 украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Никольское, выпустив по нему четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра. Кроме того, ВСУ подвергли обстрелу из "натовской" артиллерии Кировский район Донецка, выпустив по городу три снаряда, еще три снаряда калибром 152 миллиметра прилетело по Гольмовскому.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

донецкая народная республика

киров

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, киров, сцкк, вооруженные силы украины