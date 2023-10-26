https://ria.ru/20231026/ranenyy-1905430649.html
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 26.10.2023
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:26
2023-10-26T16:26
2023-10-26T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Никольское - по улице Кирова, 1 ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.35 украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Никольское, выпустив по нему четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра. Кроме того, ВСУ подвергли обстрелу из "натовской" артиллерии Кировский район Донецка, выпустив по городу три снаряда, еще три снаряда калибром 152 миллиметра прилетело по Гольмовскому.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, киров, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киров, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина
Представительство ДНР: при украинском обстреле Никольского ранен местный житель