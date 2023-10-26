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При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ranenyy-1905430649.html
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 26.10.2023
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:26
2023-10-26T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киров
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Никольское - по улице Кирова, 1 ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.35 украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Никольское, выпустив по нему четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра. Кроме того, ВСУ подвергли обстрелу из "натовской" артиллерии Кировский район Донецка, выпустив по городу три снаряда, еще три снаряда калибром 152 миллиметра прилетело по Гольмовскому.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
донецкая народная республика
киров
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в мире, донецкая народная республика, киров, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киров, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина

Представительство ДНР: при украинском обстреле Никольского ранен местный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Никольское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Никольское - по улице Кирова, 1 ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.35 украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Никольское, выпустив по нему четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра.
Кроме того, ВСУ подвергли обстрелу из "натовской" артиллерии Кировский район Донецка, выпустив по городу три снаряда, еще три снаряда калибром 152 миллиметра прилетело по Гольмовскому.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКировСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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