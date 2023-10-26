СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза
FT: число раненых в рядах украинской армии с начала лета выросло в три раза
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза, пишет британская газета Financial Times, пообщавшаяся с украинскими военными.
Фразу про троекратный рост числа раненых в беседе с изданием произнесла военный медик, служащая на линии фронта, Алина Белоус. По ее словам, после начала украинского контрнаступления она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.