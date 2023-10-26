https://ria.ru/20231026/ranenye-1905313512.html

СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза

СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза

После начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза, пишет британская газета Financial Times, пообщавшаяся с украинскими... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:28

2023-10-26T10:28

2023-10-26T10:28

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза, пишет британская газета Financial Times, пообщавшаяся с украинскими военными. Фразу про троекратный рост числа раненых в беседе с изданием произнесла военный медик, служащая на линии фронта, Алина Белоус. По ее словам, после начала украинского контрнаступления она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр