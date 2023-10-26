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СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ranenye-1905313512.html
СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза
СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза
После начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза, пишет британская газета Financial Times, пообщавшаяся с украинскими... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:28
2023-10-26T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза, пишет британская газета Financial Times, пообщавшаяся с украинскими военными. Фразу про троекратный рост числа раненых в беседе с изданием произнесла военный медик, служащая на линии фронта, Алина Белоус. По ее словам, после начала украинского контрнаступления она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза

FT: число раненых в рядах украинской армии с начала лета выросло в три раза

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза, пишет британская газета Financial Times, пообщавшаяся с украинскими военными.
Фразу про троекратный рост числа раненых в беседе с изданием произнесла военный медик, служащая на линии фронта, Алина Белоус. По ее словам, после начала украинского контрнаступления она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю".
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков
26 октября, 01:45
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
21 октября, 11:06
 
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