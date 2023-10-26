https://ria.ru/20231026/rakety-1905505634.html

Отчетность Пентагона о поставках оружия ВСУ не содержит данные об ATACMS

Отчетность Пентагона о поставках оружия ВСУ не содержит данные об ATACMS - РИА Новости, 26.10.2023

Отчетность Пентагона о поставках оружия ВСУ не содержит данные об ATACMS

Последняя отчетность министерства обороны США о поставках оружия Украине по-прежнему не содержит данные о передаче дальнобойных ракет ATACMS, вопреки заявлению... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:27

2023-10-26T21:27

2023-10-26T21:27

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Последняя отчетность министерства обороны США о поставках оружия Украине по-прежнему не содержит данные о передаче дальнобойных ракет ATACMS, вопреки заявлению Белого дома о факте их передачи, свидетельствует опубликованная ведомость Пентагона. Согласно представленной табличной информации по номенклатуре передаваемых Украине видов оружия или боеприпасов, отсутствует упоминание о ракетах ATACMS. При этом ранее представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что на Украину были отправлены менее дюжины ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS. Журнал New Yorker писал, что президент США Джо Байден утвердил передачу ATACMS еще в августе. Кассетные боеприпасы М74 от них обнаружены в Бердянске после ночных ударов ВСУ, заявил РИА Новости 17 октября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS, заявлял, что РФ сможет отражать эти атаки, что такое решение - очередная ошибка США, которая не изменит ситуацию на фронте. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231026/udar-1905504928.html

https://ria.ru/20231024/rakety-1905045995.html

https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html

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