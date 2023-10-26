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Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
23:04 26.10.2023 (обновлено: 23:36 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905520047.html
Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС
Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС - РИА Новости, 26.10.2023
Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли предложил его участникам обсудить перспективные и прикладные задачи,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:04
2023-10-26T23:36
наука
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владимир путин
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КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли предложил его участникам обсудить перспективные и прикладные задачи, которые можно решить с использованием потенциала российской орбитальной станции, а также финансовые и технические аспекты этого проекта. &quot;Предлагаю сегодня детально обсудить как перспективные, так и прикладные задачи, которые могут решаться с использованием потенциала станции, а также ключевые финансовые и технические аспекты реализации этого масштабного проекта&quot;, - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.Летом 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года. По его словам, решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. Позднее "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года, затем Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.Затем президент России Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.
https://ria.ru/20231026/putin-1905518264.html
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Наука, Россия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, РКК "Энергия", Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС

Путин предложил участникам совещания по космической отрасли обсудить задачи РОС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в ходе посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в ходе посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в ходе посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
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КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли предложил его участникам обсудить перспективные и прикладные задачи, которые можно решить с использованием потенциала российской орбитальной станции, а также финансовые и технические аспекты этого проекта.
«

"Предлагаю сегодня детально обсудить как перспективные, так и прикладные задачи, которые могут решаться с использованием потенциала станции, а также ключевые финансовые и технические аспекты реализации этого масштабного проекта", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

Летом 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года. По его словам, решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. Позднее "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года, затем Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.
Затем президент России Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции
26 октября, 22:46
 
НаукаРоссияВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"Юрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
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