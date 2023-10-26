Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС
Путин предложил участникам совещания по космической отрасли обсудить задачи РОС
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в ходе посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в ходе посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли предложил его участникам обсудить перспективные и прикладные задачи, которые можно решить с использованием потенциала российской орбитальной станции, а также финансовые и технические аспекты этого проекта.
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"Предлагаю сегодня детально обсудить как перспективные, так и прикладные задачи, которые могут решаться с использованием потенциала станции, а также ключевые финансовые и технические аспекты реализации этого масштабного проекта", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.
Летом 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года. По его словам, решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. Позднее "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года, затем Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.
Затем президент России Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.