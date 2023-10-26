https://ria.ru/20231026/putin-1905520047.html

Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС

Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС - РИА Новости, 26.10.2023

Путин предложил обсудить на совещании по космической отрасли задачи РОС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли предложил его участникам обсудить перспективные и прикладные задачи,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:04

2023-10-26T23:04

2023-10-26T23:36

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юрий борисов (роскосмос)

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КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли предложил его участникам обсудить перспективные и прикладные задачи, которые можно решить с использованием потенциала российской орбитальной станции, а также финансовые и технические аспекты этого проекта. "Предлагаю сегодня детально обсудить как перспективные, так и прикладные задачи, которые могут решаться с использованием потенциала станции, а также ключевые финансовые и технические аспекты реализации этого масштабного проекта", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.Летом 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года. По его словам, решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. Позднее "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года, затем Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.Затем президент России Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.

https://ria.ru/20231026/putin-1905518264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, космос - риа наука, ркк "энергия", юрий борисов (роскосмос), роскосмос