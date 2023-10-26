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Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:46 26.10.2023 (обновлено: 23:43 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905518264.html
Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции
Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции - РИА Новости, 26.10.2023
Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции
Российская орбитальная станция должна максимально обеспечивать интересы страны в сфере безопасности и экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:46
2023-10-26T23:43
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Российская орбитальная станция должна максимально обеспечивать интересы страны в сфере безопасности и экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Так, что касается непосредственно нашей орбитальной станции, то она призвана стать форпостом России для изучения и покорения вселенной, ну и, конечно, она должна, здесь вот мы сейчас говорили с руководителями отрасли, она должна максимально обеспечивать наши интересы и в сфере безопасности, и в сфере экономики", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической сферы.Глава государства напомнил, что в ноябре 2023 года Международной космической станции исполняется 25 лет, и по изначальным планам, в 2024 году она должна была бы завершить свою миссию, но поскольку функционирование МКС вряд ли возможно без российских компетенций, страна продлила свое участие в проекте до 2028 года.По словам президента, это только временное, промежуточное решение, и Россия, как одна из ведущих космических держав, должна "смотреть далеко вперед", принимать во внимание задачи суверенного, долгосрочного развития и обеспечения национальной безопасности."Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке тактико-технических характеристик нашей собственной, российской орбитальной станции. Без сомнения, проекты такого уровня должны учитывать все передовые достижения науки и технологий, иметь потенциал для выполнения задач будущего", - заключил Путин.Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. В НАСА неоднократно заявляли, что рассчитывают продлить работу станции до 2030 года.Летом 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года. По его словам, решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. Позднее "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года, затем Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.Затем Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить ее строительство на орбите планируется в 2032 году.
https://ria.ru/20231026/putin-1905516530.html
https://ria.ru/20231026/kompanii-1905506374.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, ркк "энергия", юрий борисов (роскосмос), роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, РКК "Энергия", Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, НАСА
Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции

Путин: орбитальная станция должна обеспечить интересы в безопасности и экономике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Российская орбитальная станция должна максимально обеспечивать интересы страны в сфере безопасности и экономики, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Так, что касается непосредственно нашей орбитальной станции, то она призвана стать форпостом России для изучения и покорения вселенной, ну и, конечно, она должна, здесь вот мы сейчас говорили с руководителями отрасли, она должна максимально обеспечивать наши интересы и в сфере безопасности, и в сфере экономики", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической сферы.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Глава государства напомнил, что в ноябре 2023 года Международной космической станции исполняется 25 лет, и по изначальным планам, в 2024 году она должна была бы завершить свою миссию, но поскольку функционирование МКС вряд ли возможно без российских компетенций, страна продлила свое участие в проекте до 2028 года.
По словам президента, это только временное, промежуточное решение, и Россия, как одна из ведущих космических держав, должна "смотреть далеко вперед", принимать во внимание задачи суверенного, долгосрочного развития и обеспечения национальной безопасности.
«
"Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке тактико-технических характеристик нашей собственной, российской орбитальной станции. Без сомнения, проекты такого уровня должны учитывать все передовые достижения науки и технологий, иметь потенциал для выполнения задач будущего", - заключил Путин.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. В НАСА неоднократно заявляли, что рассчитывают продлить работу станции до 2030 года.
Летом 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года. По его словам, решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. Позднее "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года, затем Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.
Затем Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить ее строительство на орбите планируется в 2032 году.
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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