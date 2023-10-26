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Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023
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22:15 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/putin-1905514011.html
Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин
Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023
Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин
Все летательные объекты, в том числе беспилотники и орбитальные геостационарные аппараты, должны работать в одном контуре, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:15
2023-10-26T22:15
космос - риа наука
россия
владимир путин
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. Все летательные объекты, в том числе беспилотники и орбитальные геостационарные аппараты, должны работать в одном контуре, заявил президент России Владимир Путин. &quot;Весь мир идет по этому направлению: и беспилотные летательные аппараты, и кто повыше должен летать и летает уже в самом ближнем космосе, потом низкоорбитальные аппараты геостационарные, они все должны работать в одном контуре. Это все должно быть совмещено друг с другом. Здесь совершенно очевидно и даже не нужно быть таким уж глобальным специалистом&quot;, - сказал Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать развитие геостационарных космических систем для сохранения инфраструктуры связи в России.По его словам, чем больше будет связь между различными уровнями, тем больше будет рынок для потребления соответствующих услуг. "А чем больше будет рынок, тем эффективнее все будет развиваться, потому что деньги будут подгонять этот процесс вперед", - объяснил он.
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин

Путин: все летательные объекты, в том числе БПЛА, должны летать в одном контуре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. Все летательные объекты, в том числе беспилотники и орбитальные геостационарные аппараты, должны работать в одном контуре, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Весь мир идет по этому направлению: и беспилотные летательные аппараты, и кто повыше должен летать и летает уже в самом ближнем космосе, потом низкоорбитальные аппараты геостационарные, они все должны работать в одном контуре. Это все должно быть совмещено друг с другом. Здесь совершенно очевидно и даже не нужно быть таким уж глобальным специалистом", - сказал Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать развитие геостационарных космических систем для сохранения инфраструктуры связи в России.

По его словам, чем больше будет связь между различными уровнями, тем больше будет рынок для потребления соответствующих услуг. "А чем больше будет рынок, тем эффективнее все будет развиваться, потому что деньги будут подгонять этот процесс вперед", - объяснил он.
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин сообщил о развитии зон, где работают специалисты космической отрасли
26 октября, 22:12
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
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