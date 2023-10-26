https://ria.ru/20231026/putin-1905514011.html

Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин

Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023

Все летательные аппараты должны работать в одном контуре, заявил Путин

Все летательные объекты, в том числе беспилотники и орбитальные геостационарные аппараты, должны работать в одном контуре, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:15

2023-10-26T22:15

2023-10-26T22:15

космос - риа наука

россия

владимир путин

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. Все летательные объекты, в том числе беспилотники и орбитальные геостационарные аппараты, должны работать в одном контуре, заявил президент России Владимир Путин. "Весь мир идет по этому направлению: и беспилотные летательные аппараты, и кто повыше должен летать и летает уже в самом ближнем космосе, потом низкоорбитальные аппараты геостационарные, они все должны работать в одном контуре. Это все должно быть совмещено друг с другом. Здесь совершенно очевидно и даже не нужно быть таким уж глобальным специалистом", - сказал Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать развитие геостационарных космических систем для сохранения инфраструктуры связи в России.По его словам, чем больше будет связь между различными уровнями, тем больше будет рынок для потребления соответствующих услуг. "А чем больше будет рынок, тем эффективнее все будет развиваться, потому что деньги будут подгонять этот процесс вперед", - объяснил он.

https://ria.ru/20231026/putin-1905513705.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин