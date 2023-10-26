Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании
Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль тоже нуждается в разбюрокрачивании
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается и ракетно-космическая отрасль, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо.
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"Мы в последние годы очень много внимания уделяем вопросу разбюрокрачивания различных сфер деятельности. Судя по тому, что вы сказали, космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", - сказал Путин.
Он отметил, что в целом нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня.
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"С одной стороны это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, космической системы и аппаратов, систем в целом, отдельных аппаратов", - сказал Путин и добавил, что от надежности отдельных аппаратов зависит и надежность всей системы.
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"Дело в другом - в подходах, в необходимости избавить от избыточного регулирования, избыточных требований, в чем и где эта избыточность", - добавил он.