https://ria.ru/20231026/putin-1905509851.html

Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании

Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании - РИА Новости, 26.10.2023

Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании

Власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается и ракетно-космическая отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:54

2023-10-26T21:54

2023-10-26T22:00

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается и ракетно-космическая отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо. "Мы в последние годы очень много внимания уделяем вопросу разбюрокрачивания различных сфер деятельности. Судя по тому, что вы сказали, космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", - сказал Путин. Он отметил, что в целом нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня. "С одной стороны это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, космической системы и аппаратов, систем в целом, отдельных аппаратов", - сказал Путин и добавил, что от надежности отдельных аппаратов зависит и надежность всей системы. "Дело в другом - в подходах, в необходимости избавить от избыточного регулирования, избыточных требований, в чем и где эта избыточность", - добавил он.

https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905510502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин