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Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
21:54 26.10.2023 (обновлено: 22:00 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905509851.html
Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании
Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании - РИА Новости, 26.10.2023
Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании
Власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается и ракетно-космическая отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:54
2023-10-26T22:00
наука
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россия
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается и ракетно-космическая отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо. "Мы в последние годы очень много внимания уделяем вопросу разбюрокрачивания различных сфер деятельности. Судя по тому, что вы сказали, космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", - сказал Путин. Он отметил, что в целом нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня. "С одной стороны это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, космической системы и аппаратов, систем в целом, отдельных аппаратов", - сказал Путин и добавил, что от надежности отдельных аппаратов зависит и надежность всей системы. "Дело в другом - в подходах, в необходимости избавить от избыточного регулирования, избыточных требований, в чем и где эта избыточность", - добавил он.
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в разбюрокрачивании

Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль тоже нуждается в разбюрокрачивании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается и ракетно-космическая отрасль, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо.
«
"Мы в последние годы очень много внимания уделяем вопросу разбюрокрачивания различных сфер деятельности. Судя по тому, что вы сказали, космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", - сказал Путин.
Он отметил, что в целом нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным
26 октября, 21:56
«
"С одной стороны это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, космической системы и аппаратов, систем в целом, отдельных аппаратов", - сказал Путин и добавил, что от надежности отдельных аппаратов зависит и надежность всей системы.
«
"Дело в другом - в подходах, в необходимости избавить от избыточного регулирования, избыточных требований, в чем и где эта избыточность", - добавил он.
 
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