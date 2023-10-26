https://ria.ru/20231026/provokatsii-1905463070.html

В ПМР опасаются провокаций в зоне безопасности во время выборов в Молдавии

В ПМР опасаются провокаций в зоне безопасности во время выборов в Молдавии - РИА Новости, 26.10.2023

В ПМР опасаются провокаций в зоне безопасности во время выборов в Молдавии

В Приднестровье не исключают провокаций в зоне безопасности в ходе предстоящих местных выборов в Молдавии, об этом говорится в обращении, которое в четверг... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:01

2023-10-26T18:01

2023-10-26T18:01

приднестровская молдавская республика

объединенная контрольная комиссия (окк)

молдавия

в мире

обсе

олег беляков

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ТИРАСПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. В Приднестровье не исключают провокаций в зоне безопасности в ходе предстоящих местных выборов в Молдавии, об этом говорится в обращении, которое в четверг распространил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Выборы также пройдут и в селах, находящихся в Зоне безопасности под контролем органов власти Молдавии (Новая Моловата, Кочиеры, Погребя, Кошница, Пырыта и Васильевка). "В предполагаемом порядке проведения этих мероприятий усматриваются намерения представителей РМ (Республики Молдова – ред.), ответственных за выборную кампанию, спровоцировать конфликтные ситуации в зоне ответственности совместных миротворческих сил, грозящие возникновением напряженности с Приднестровьем", - говорится в обращении делегации ПМР. Отмечается, что в случае возникновения нежелательных инцидентов приднестровская делегация призвала молдавских коллег воздержаться от практики блокирования выезда военных наблюдателей. "Во избежание нежелательных последствий приднестровская делегация в ОКК обращается к молдавским коллегам с предложением - в ходе проведения выборов в РМ (Республике Молдова) при возникновении необходимости координировать действия в Зоне безопасности с Объединенной контрольной комиссией", - подчеркивается в обращении. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231021/konflikt-1904289556.html

https://ria.ru/20230928/raketa-1899292130.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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приднестровская молдавская республика, объединенная контрольная комиссия (окк), молдавия, в мире, обсе, олег беляков