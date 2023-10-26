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В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16
В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16 - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16
Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировано, никто не пострадал, энергоснабжение не нарушалось, сообщили РИА Новости в "Мосэнерго" (входит в "Газпром... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:35
2023-10-26T16:35
2023-10-26T16:40
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировано, никто не пострадал, энергоснабжение не нарушалось, сообщили РИА Новости в "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг")."На ТЭЦ-16 около 15:30 произошло возгорание в районе энергетического котла № 6. По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано. Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась", - отметили в компании.Там также сообщили, что "электро- и теплоснабжение потребителей не нарушено. Причины произошедшего выясняются".
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происшествия, москва, мосэнерго
Происшествия, Москва, Мосэнерго
В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16
В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16, никто не пострадал