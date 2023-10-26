Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 26.10.2023 (обновлено: 14:26 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905392101.html
На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет
На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет - РИА Новости, 26.10.2023
На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет
Суд на Кубани назначил шесть лет условно отцу мальчика, лишившегося двух пальцев в результате взрыва запала гранаты, который был привезен из Чечни и 25 лет... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:24
2023-10-26T14:26
происшествия
краснодарский край
славянск-на-кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151592/64/1515926401_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_22c2bb1e4d57f5617fee05e4e075fd12.jpg
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Суд на Кубани назначил шесть лет условно отцу мальчика, лишившегося двух пальцев в результате взрыва запала гранаты, который был привезен из Чечни и 25 лет хранился в тумбочке. Как рассказали РИА Новости в краевой прокуратуре, запал от гранаты привез старший брат фигуранта 25 лет назад из Чечни, глава семьи хранил ее дома в Славянске-на-Кубани. Мальчик нашел деталь в тумбочке, отнес во двор и снял чеку. В результате ребенку оторвало два пальца. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 (Незаконные хранение основных частей боеприпасов) и части 1 статьи 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), рассказали агентству в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Суд назначил шесть лет условно и штраф на 10 000 рублей. Приговор не обжаловался", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231017/granatomet-1903350182.html
краснодарский край
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151592/64/1515926401_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_86f9c5804d41cb326e95bbfb27e62d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани
Происшествия, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани
На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет

На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил в тумбе 25 лет

CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная гранатаГраната
Граната - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната
Граната. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Суд на Кубани назначил шесть лет условно отцу мальчика, лишившегося двух пальцев в результате взрыва запала гранаты, который был привезен из Чечни и 25 лет хранился в тумбочке.
Как рассказали РИА Новости в краевой прокуратуре, запал от гранаты привез старший брат фигуранта 25 лет назад из Чечни, глава семьи хранил ее дома в Славянске-на-Кубани. Мальчик нашел деталь в тумбочке, отнес во двор и снял чеку. В результате ребенку оторвало два пальца.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 (Незаконные хранение основных частей боеприпасов) и части 1 статьи 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), рассказали агентству в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
"Суд назначил шесть лет условно и штраф на 10 000 рублей. Приговор не обжаловался", - добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет
17 октября, 15:31
 
ПроисшествияКраснодарский крайСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала