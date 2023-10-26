https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905392101.html

На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет

На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет - РИА Новости, 26.10.2023

На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет

Суд на Кубани назначил шесть лет условно отцу мальчика, лишившегося двух пальцев в результате взрыва запала гранаты, который был привезен из Чечни и 25 лет... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:24

2023-10-26T14:24

2023-10-26T14:26

происшествия

краснодарский край

славянск-на-кубани

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Суд на Кубани назначил шесть лет условно отцу мальчика, лишившегося двух пальцев в результате взрыва запала гранаты, который был привезен из Чечни и 25 лет хранился в тумбочке. Как рассказали РИА Новости в краевой прокуратуре, запал от гранаты привез старший брат фигуранта 25 лет назад из Чечни, глава семьи хранил ее дома в Славянске-на-Кубани. Мальчик нашел деталь в тумбочке, отнес во двор и снял чеку. В результате ребенку оторвало два пальца. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 (Незаконные хранение основных частей боеприпасов) и части 1 статьи 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), рассказали агентству в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Суд назначил шесть лет условно и штраф на 10 000 рублей. Приговор не обжаловался", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231017/granatomet-1903350182.html

краснодарский край

славянск-на-кубани

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происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани