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В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума
В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума - РИА Новости, 26.10.2023
В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума
Цистерна с 25 тоннами битума горит на асфальтобетонном заводе в селе Семикозовка в ЛНР, огонь локализован, тушение продолжается, сообщает в четверг МЧС... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:35
2023-10-26T13:35
2023-10-26T13:39
происшествия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Цистерна с 25 тоннами битума горит на асфальтобетонном заводе в селе Семикозовка в ЛНР, огонь локализован, тушение продолжается, сообщает в четверг МЧС республики. "В селе Семикозовка сотрудники МЧС тушат пожар. На асфальтно-бетонном заводе горит цистерна с 25 тоннами битума", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пожарные локализовали огонь, предотвратив распространение на стоящую рядом емкость, проводится охлаждение цистерны, тушение продолжается. Пожар ликвидируют 24 специалиста и 6 единиц техники, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905133591.html
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происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума
На заводе в Семикозовке загорелась цистерна с 25 тоннами битума