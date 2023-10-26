https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905368778.html

В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума

В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума - РИА Новости, 26.10.2023

В ЛНР загорелась цистерна с 25 тоннами битума

Цистерна с 25 тоннами битума горит на асфальтобетонном заводе в селе Семикозовка в ЛНР, огонь локализован, тушение продолжается, сообщает в четверг МЧС... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:35

2023-10-26T13:35

2023-10-26T13:39

происшествия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Цистерна с 25 тоннами битума горит на асфальтобетонном заводе в селе Семикозовка в ЛНР, огонь локализован, тушение продолжается, сообщает в четверг МЧС республики. "В селе Семикозовка сотрудники МЧС тушат пожар. На асфальтно-бетонном заводе горит цистерна с 25 тоннами битума", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пожарные локализовали огонь, предотвратив распространение на стоящую рядом емкость, проводится охлаждение цистерны, тушение продолжается. Пожар ликвидируют 24 специалиста и 6 единиц техники, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905133591.html

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происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)