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Полицейскому, устроившему ДТП в Балашихе, вынесли приговор - РИА Новости, 26.10.2023
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12:03 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905336940.html
Полицейскому, устроившему ДТП в Балашихе, вынесли приговор
Полицейскому, устроившему ДТП в Балашихе, вынесли приговор - РИА Новости, 26.10.2023
Полицейскому, устроившему ДТП в Балашихе, вынесли приговор
Бывшего капитана полиции, устроившего в нетрезвом состоянии ДТП в Балашихе, в котором погибла женщина, приговорили почти к 8 годам колонии, сообщает... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:03
2023-10-26T12:03
происшествия
россия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывшего капитана полиции, устроившего в нетрезвом состоянии ДТП в Балашихе, в котором погибла женщина, приговорили почти к 8 годам колонии, сообщает подмосковный главк СК РФ. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. В декабре 2022 года полицейский столкнулся с тремя автомобилями, в результате чего пассажирка одной из машин скончалась. У виновника изъяли бутылку из-под водки, позже его уволили. РИА Новости рассказывали в подмосковной полиции, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался. Следствие установило, что полицейский был пьян и выехал на встречную полосу. По данным прокуратуры, его лишили звания капитана полиции "с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года".
https://ria.ru/20230109/zaderzhanie-1843771992.html
россия
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происшествия, россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
Полицейскому, устроившему ДТП в Балашихе, вынесли приговор

Устроивший ДТП в Балашихе полицейский получил почти 8 лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывшего капитана полиции, устроившего в нетрезвом состоянии ДТП в Балашихе, в котором погибла женщина, приговорили почти к 8 годам колонии, сообщает подмосковный главк СК РФ.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП
9 января, 21:06
В декабре 2022 года полицейский столкнулся с тремя автомобилями, в результате чего пассажирка одной из машин скончалась. У виновника изъяли бутылку из-под водки, позже его уволили. РИА Новости рассказывали в подмосковной полиции, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался.
Следствие установило, что полицейский был пьян и выехал на встречную полосу.
По данным прокуратуры, его лишили звания капитана полиции "с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года".
 
ПроисшествияРоссияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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