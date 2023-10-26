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В Курской области пять сел остались без света
В Курской области пять сел остались без света - РИА Новости, 26.10.2023
В Курской области пять сел остались без света
Пять сел, по уточненным данным, остались без энергоснабжения при обстреле со стороны Украины приграничного Рыльского района Курской области, рассказал РИА... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:10
2023-10-26T11:10
2023-10-26T11:10
происшествия
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курская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пять сел, по уточненным данным, остались без энергоснабжения при обстреле со стороны Украины приграничного Рыльского района Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 15.55 мск среды поступила информация об обстреле со стороны Украины населенного пункта Городище в Рыльском районе двумя артиллерийскими снарядами калибра 122 миллиметра", - сказал собеседник агентства. По уточненным данным, в результате обстрела без электричества остались деревни и села Воронок, Валетовка, Городище, Козино, а также Крупец: итого 239 домов, где живут более 470 человек. Аварийные бригады планируют восстановить поврежденные электросети в течение четверга. "Разрывами снарядов в деревне Городище также повреждена газовая труба низкого давления, нарушено газоснабжение десяти домов", - добавил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20231026/mask-1905307710.html
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происшествия, городище, курская область, украина
Происшествия, Городище, Курская область, Украина
В Курской области пять сел остались без света
Пять курских сел остались без света из-за украинского обстрела
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пять сел, по уточненным данным, остались без энергоснабжения при обстреле со стороны Украины приграничного Рыльского района Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"В 15.55 мск среды поступила информация об обстреле со стороны Украины населенного пункта Городище в Рыльском районе двумя артиллерийскими снарядами калибра 122 миллиметра", - сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, в результате обстрела без электричества остались деревни и села Воронок, Валетовка, Городище, Козино, а также Крупец: итого 239 домов, где живут более 470 человек. Аварийные бригады планируют восстановить поврежденные электросети в течение четверга.
"Разрывами снарядов в деревне Городище также повреждена газовая труба низкого давления, нарушено газоснабжение десяти домов", - добавил собеседник агентства.
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