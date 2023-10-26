В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации
В Мелитополе пытались взорвать авто сотрудника военно-гражданской администрации
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской областиСамодельное взрывное устройство, заложенное под транспортное средство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе
Самодельное взрывное устройство, заложенное под транспортное средство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника военно-гражданской администрации, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника администрации, припаркованный у многоквартирного жилого дома в Мелитополе.
"Проявив бдительность, мужчина обнаружил данное взрывное устройство под автомобилем, о чем сообщил в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - отметили в ведомстве.
Фрагменты и составные части взрывного устройства изъяты. Допрошены очевидцы.