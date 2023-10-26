https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905318949.html

В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации

В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации - РИА Новости, 26.10.2023

В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации

В Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника военно-гражданской администрации, возбуждено уголовное дело о покушении... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:46

2023-10-26T10:46

2023-10-26T10:59

происшествия

мелитополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника военно-гражданской администрации, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области", - говорится в сообщении. По версии следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника администрации, припаркованный у многоквартирного жилого дома в Мелитополе. "Проявив бдительность, мужчина обнаружил данное взрывное устройство под автомобилем, о чем сообщил в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - отметили в ведомстве. Фрагменты и составные части взрывного устройства изъяты. Допрошены очевидцы.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905104440.html

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904856319.html

мелитополь

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происшествия, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)