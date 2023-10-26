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В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации - РИА Новости, 26.10.2023
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10:46 26.10.2023 (обновлено: 10:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905318949.html
В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации
В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации - РИА Новости, 26.10.2023
В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации
В Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника военно-гражданской администрации, возбуждено уголовное дело о покушении... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:46
2023-10-26T10:59
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника военно-гражданской администрации, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области", - говорится в сообщении. По версии следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника администрации, припаркованный у многоквартирного жилого дома в Мелитополе. "Проявив бдительность, мужчина обнаружил данное взрывное устройство под автомобилем, о чем сообщил в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - отметили в ведомстве. Фрагменты и составные части взрывного устройства изъяты. Допрошены очевидцы.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905104440.html
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происшествия, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мелитополе пытались подорвать машину сотрудника администрации

В Мелитополе пытались взорвать авто сотрудника военно-гражданской администрации

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской областиСамодельное взрывное устройство, заложенное под транспортное средство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе
Самодельное взрывное устройство, заложенное под транспортное средство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области
Самодельное взрывное устройство, заложенное под транспортное средство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника военно-гражданской администрации, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника администрации, припаркованный у многоквартирного жилого дома в Мелитополе.
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"Проявив бдительность, мужчина обнаружил данное взрывное устройство под автомобилем, о чем сообщил в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - отметили в ведомстве.
Фрагменты и составные части взрывного устройства изъяты. Допрошены очевидцы.
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ПроисшествияМелитопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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