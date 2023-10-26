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В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына - РИА Новости, 26.10.2023
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына
Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:22
2023-10-26T10:22
2023-10-26T10:44
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД. По информации полиции, 49-летний мужчина в спортивном зале Кутейниковской школы "поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки". "Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове", - сказано в сообщении. Причиной конфликта стало то, что 7-летний ребенок побил сына мужчины, отметили в ведомстве. Полиция и следователи управления СК РФ организовали по данному факту проверки.
https://ria.ru/20231025/delo-1905170072.html
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына
Ростовчанин бросил на пол и ударил семилетнего ребенка, побившего его сына