https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905311393.html

В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына

В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына - РИА Новости, 26.10.2023

В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына

Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:22

2023-10-26T10:22

2023-10-26T10:44

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД. По информации полиции, 49-летний мужчина в спортивном зале Кутейниковской школы "поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки". "Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове", - сказано в сообщении. Причиной конфликта стало то, что 7-летний ребенок побил сына мужчины, отметили в ведомстве. Полиция и следователи управления СК РФ организовали по данному факту проверки.

https://ria.ru/20231025/delo-1905170072.html

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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)