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В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына - РИА Новости, 26.10.2023
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10:22 26.10.2023 (обновлено: 10:44 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905311393.html
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына - РИА Новости, 26.10.2023
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына
Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:22
2023-10-26T10:44
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД. По информации полиции, 49-летний мужчина в спортивном зале Кутейниковской школы "поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки". "Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове", - сказано в сообщении. Причиной конфликта стало то, что 7-летний ребенок побил сына мужчины, отметили в ведомстве. Полиция и следователи управления СК РФ организовали по данному факту проверки.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области мужчина ударил ребенка, побившего его сына

Ростовчанин бросил на пол и ударил семилетнего ребенка, побившего его сына

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Мужчина бросил на пол и ударил семилетнего ребенка в спортзале школы в Ростовской области после того, как тот побил его сына, сообщает региональный главк МВД.
По информации полиции, 49-летний мужчина в спортивном зале Кутейниковской школы "поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки".
"Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове", - сказано в сообщении.
Причиной конфликта стало то, что 7-летний ребенок побил сына мужчины, отметили в ведомстве.
Полиция и следователи управления СК РФ организовали по данному факту проверки.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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