Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 26.10.2023 (обновлено: 13:58 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905310353.html
В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания
В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания - РИА Новости, 26.10.2023
В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания
В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:17
2023-10-26T13:58
происшествия
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. &quot;Есть обращения во врачебную амбулаторию поселка пациентов со сходными симптомами заболевания. Все осмотрены медицинскими работниками, оказана медицинская помощь, назначено лечение. Тяжелых случаев течения болезни нет. Госпитализации не требуется&quot;, — рассказал собеседник агентства.Как сообщила ранее газета "Эвенкийская жизнь" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", заболели примерно 40 человек, в основном школьники. В Минздраве Красноярского края количество заболевших не уточнили.Региональный главк Роспотребнадзора отметил, что специалисты управления вылетели в Ессей для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. В ведомстве отметили, что у нескольких жителей наблюдаются признаки сыпи на теле.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905302932.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания

В эвенкийском поселке зафиксировали вспышку неопределенного заболевания

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
«

"Есть обращения во врачебную амбулаторию поселка пациентов со сходными симптомами заболевания. Все осмотрены медицинскими работниками, оказана медицинская помощь, назначено лечение. Тяжелых случаев течения болезни нет. Госпитализации не требуется", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее газета "Эвенкийская жизнь" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", заболели примерно 40 человек, в основном школьники.
В Минздраве Красноярского края количество заболевших не уточнили.
Региональный главк Роспотребнадзора отметил, что специалисты управления вылетели в Ессей для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. В ведомстве отметили, что у нескольких жителей наблюдаются признаки сыпи на теле.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Перми дети массово отравились на цирковом фестивале
26 октября, 09:47
 
ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала