https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905310353.html

В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания

В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания - РИА Новости, 26.10.2023

В Красноярском крае зафиксировали вспышку неопределенного заболевания

В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:17

2023-10-26T10:17

2023-10-26T13:58

происшествия

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. "Есть обращения во врачебную амбулаторию поселка пациентов со сходными симптомами заболевания. Все осмотрены медицинскими работниками, оказана медицинская помощь, назначено лечение. Тяжелых случаев течения болезни нет. Госпитализации не требуется", — рассказал собеседник агентства.Как сообщила ранее газета "Эвенкийская жизнь" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", заболели примерно 40 человек, в основном школьники. В Минздраве Красноярского края количество заболевших не уточнили.Региональный главк Роспотребнадзора отметил, что специалисты управления вылетели в Ессей для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. В ведомстве отметили, что у нескольких жителей наблюдаются признаки сыпи на теле.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905302932.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)