https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905304936.html

В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ

В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ - РИА Новости, 26.10.2023

В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ

Двум россиянам и украинцу может грозить длительное заключение в Японии за провоз 113 килограммов запрещенных веществ, заявил РИА Новости вице-консул России в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:57

2023-10-26T09:57

2023-10-26T10:11

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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Двум россиянам и украинцу может грозить длительное заключение в Японии за провоз 113 килограммов запрещенных веществ, заявил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко. "В сентябре в один из таможенных пунктов Японии пришел груз – оборудование из Мексики, в котором полиция обнаружила 113 килограммов запрещенных веществ. Предположительно, метамфетамин в кристаллах. Первоначально были задержаны трое россиян и один украинец. Затем одного из россиян отпустили без предъявления обвинения. Для Японии это серьезное преступление, им может грозить заключение на очень длительный срок. Украинец находится в Японии в статусе беженца", - сказал дипломат. Он отметил, что представитель консульства посетил граждан России, убедился в том, что они не испытывают проблем со здоровьем, с ними работает адвокат. "Мы и далее будем оказывать им всю необходимую поддержку", - подчеркнул вице-консул. Пока полиция не дает более подробную информацию, так как следствие еще не закончено.

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в мире, япония, алексей криворучко, россия