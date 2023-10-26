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В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ
В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ - РИА Новости, 26.10.2023
В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ
Двум россиянам и украинцу может грозить длительное заключение в Японии за провоз 113 килограммов запрещенных веществ, заявил РИА Новости вице-консул России в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:57
2023-10-26T09:57
2023-10-26T10:11
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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Двум россиянам и украинцу может грозить длительное заключение в Японии за провоз 113 килограммов запрещенных веществ, заявил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко. "В сентябре в один из таможенных пунктов Японии пришел груз – оборудование из Мексики, в котором полиция обнаружила 113 килограммов запрещенных веществ. Предположительно, метамфетамин в кристаллах. Первоначально были задержаны трое россиян и один украинец. Затем одного из россиян отпустили без предъявления обвинения. Для Японии это серьезное преступление, им может грозить заключение на очень длительный срок. Украинец находится в Японии в статусе беженца", - сказал дипломат. Он отметил, что представитель консульства посетил граждан России, убедился в том, что они не испытывают проблем со здоровьем, с ними работает адвокат. "Мы и далее будем оказывать им всю необходимую поддержку", - подчеркнул вице-консул. Пока полиция не дает более подробную информацию, так как следствие еще не закончено.
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в мире, япония, алексей криворучко, россия
В мире, Япония, Алексей Криворучко, Россия
В Японии будут судить двух россиян за провоз запрещенных веществ
В Японии двум россиянам грозит заключение за провоз 113 кг запрещенных веществ
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Двум россиянам и украинцу может грозить длительное заключение в Японии за провоз 113 килограммов запрещенных веществ, заявил РИА Новости вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко.
"В сентябре в один из таможенных пунктов Японии пришел груз – оборудование из Мексики
, в котором полиция обнаружила 113 килограммов запрещенных веществ. Предположительно, метамфетамин в кристаллах. Первоначально были задержаны трое россиян и один украинец. Затем одного из россиян отпустили без предъявления обвинения. Для Японии это серьезное преступление, им может грозить заключение на очень длительный срок. Украинец находится в Японии в статусе беженца", - сказал дипломат.
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Он отметил, что представитель консульства посетил граждан России, убедился в том, что они не испытывают проблем со здоровьем, с ними работает адвокат.
"Мы и далее будем оказывать им всю необходимую поддержку", - подчеркнул вице-консул.
Пока полиция не дает более подробную информацию, так как следствие еще не закончено.