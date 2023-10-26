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В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных - РИА Новости, 26.10.2023
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09:53 26.10.2023 (обновлено: 10:04 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905304236.html
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных - РИА Новости, 26.10.2023
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных
Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:53
2023-10-26T10:04
происшествия
красноярский край
украина
красноярск
фсб
служба безопасности украины
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает региональный главк ФСБ. "По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что задержанный собрал сведения о строениях с предполагаемым расположением российских военных в Харцызске (ДНР). Он обозначил строения на интерактивных картах, а снимки направил представителям СБУ. В отношении мужчины возбуждено дело о государственной измене. Он арестован.
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
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происшествия, красноярский край, украина, красноярск, фсб, служба безопасности украины
Происшествия, Красноярский край, Украина, Красноярск, ФСБ, Служба безопасности Украины
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных

Красноярца задержали за передачу СБУ данных об инфраструктуре края

© УФСБ Красноярского краяЖитель Красноярского края, задержанный по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины
Житель Красноярского края, задержанный по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины
© УФСБ Красноярского края
Житель Красноярского края, задержанный по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает региональный главк ФСБ.
«
"По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что задержанный собрал сведения о строениях с предполагаемым расположением российских военных в Харцызске (ДНР). Он обозначил строения на интерактивных картах, а снимки направил представителям СБУ.
В отношении мужчины возбуждено дело о государственной измене. Он арестован.
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ПроисшествияКрасноярский крайУкраинаКрасноярскФСБСлужба безопасности Украины
 
 
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