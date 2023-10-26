https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905304236.html

В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных

В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных - РИА Новости, 26.10.2023

В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных

Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:53

2023-10-26T09:53

2023-10-26T10:04

происшествия

красноярский край

украина

красноярск

фсб

служба безопасности украины

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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает региональный главк ФСБ. "По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что задержанный собрал сведения о строениях с предполагаемым расположением российских военных в Харцызске (ДНР). Он обозначил строения на интерактивных картах, а снимки направил представителям СБУ. В отношении мужчины возбуждено дело о государственной измене. Он арестован.

https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html

красноярский край

украина

красноярск

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происшествия, красноярский край, украина, красноярск, фсб, служба безопасности украины