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В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных - РИА Новости, 26.10.2023
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных
Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:53
2023-10-26T09:53
2023-10-26T10:04
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче данных об инфраструктуре региона службе безопасности Украины, возбуждено дело о госизмене, сообщает региональный главк ФСБ. "По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что задержанный собрал сведения о строениях с предполагаемым расположением российских военных в Харцызске (ДНР). Он обозначил строения на интерактивных картах, а снимки направил представителям СБУ. В отношении мужчины возбуждено дело о государственной измене. Он арестован.
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происшествия, красноярский край, украина, красноярск, фсб, служба безопасности украины
Происшествия, Красноярский край, Украина, Красноярск, ФСБ, Служба безопасности Украины
В Красноярском крае задержали мужчину за передачу СБУ данных
Красноярца задержали за передачу СБУ данных об инфраструктуре края